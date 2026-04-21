Destacar la mirada de forma natural y ligera, sin exceso de maquillaje es posible, gracias a diversos trucos prácticos que requieren de muy pocos productos y dan como resultado unos ojos expresivos.

En el mundo de la moda muchas veces "menos es más" y esta es una de esas ocasiones. Para que tu mirada sea la protagonista no necesitas de un delineado dramático ni de sombras oscuras. El secreto está en los detalles que enmarcan y dan luz.

4 formas d elograr ojos expresivos sin demasiado maquillaje

El poder del arqueado y la máscara invisible

Un buen rizador de pestañas abrirá el ojo al instante. En lugar de aplicar varias capas de rimel negro pesado, mejor opta por una máscara transparente o café, que te ayudará a definir y a separar las pestañas sin crear grumos, logrando que el ojo se vea más grande y descansado de forma orgánica.

4 formas de lograr ojos expresivos sin cargar maquillaje|Pexels: Maria Camila Castaño

Diseño y fijación de cejas

Las cejas son el marco del rostro. En lugar de rellenarlas con lápices oscuros, simplemente peínalas hacia arriba con un gel fijador. Esto creará un efecto lifting inmediato y hará que el área del ojo se vea más despejada y expresiva sin necesidad de color.

El truco del punto de luz

Para despertar la mirada sin usar sombras, aplica un toque mínimo de iluminador o de corrector claro, pero solo en el lagrimal y debajo del arco de la ceja. Esto creará un pequeño contraste que te ayudará a atraer la luz hacia el centro del ojo, dándole profundidad y un brillo especial sin parecer maquillada.

4 formas de lograr ojos expresivos sin cargar maquillaje|Pexels: Kerim Eveyik

Desinflamación y tightlining sutil

Si tienes los ojos cansados, usa parches de gel fríos antes de salir; una piel lisa en el contorno hace que el ojo resalte mucho más. Para definir sin que se note, usa la técnica del tightlining y rellena únicamente los huecos entre las pestañas superiores con un lápiz café, así darás más fuerza a la mirada sin el efecto de un delineador pesado.

