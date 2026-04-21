Horóscopo de Nana Calistar hoy martes 21 de abril de 2026 para cada signo; llegan nuevos comienzos ideales para emprender tus sueños
Vienen nuevos comienzos para estos signos del zodiaco; Nana Calistar trae los mensajes de los astros para tu camino
Deja que el Horóscopo de Nana Calistar te guíe un día más en tu camino con el mensaje de los astros, donde últimamente se han vivido muchos cambios de energía y personas salen y otras más llegan en nuevos comienzos llenos de historias por vivir y de sueños por alcanzar que solo se van a materializar si escuchas tu interior.
¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, 21 de abril?
Ya era hora de que empezaras a ver resultados de tanto esfuerzo, este día viene con movimientos interesantes en tu economía. Se abren puertas que antes veías cerradas y comienzas a notar que el dinero ya no se te va tan fácil como antes pero tampoco te emociones de más. Aquí el detalle es que no todo lo que parece buena oportunidad lo es. Tú eres muy de dejarte llevar por la emoción, por la corazonada, por “se siente bien”, pero esta vez necesitas usar más la cabeza que el corazón.
¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, 21 de abril?
Bájale a las películas mentales porque no todo es como tú te lo imaginas, habrán situaciones que te harán tener pies en la tierra y a recordarte que muchas veces te haces ideas solito o solita que ni existen, y terminas sufriendo, enojándote o alejándote por cosas que nunca pasaron. Aprende a vivir el momento, a disfrutar lo que sí tienes enfrente y a no adelantarte a escenarios que ni al caso. Porque por andar pensando de más, se te están yendo oportunidades que sí valen la pena.
¿Qué dice el horóscopo de Capricornio hoy, 21 de abril?
Vienen advertencias claras que no debes hacerte el que no ves porque se marcan riesgo de robos o pérdidas dentro de tu propio entorno, y lo más delicado es que no vendrá de desconocidos, sino de personas a las que tú mismo o misma les abriste la puerta. Así que deja de confiar tan fácil, no todo mundo que se te acerca lo hace con buenas intenciones. Aprende a observar más, a cuidar lo tuyo y a no exponer de más tu vida ni tus cosas, porque luego te andas lamentando por no haber sido más precavido.
¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, 21 de abril?
Se viene un mar de emociones que ni tú mismo o misma vas a saber cómo acomodar, pero no te asustes, no es para que te tires al drama, es para que abras los ojos. Vienen cambios importantes que, aunque al inicio te generen incertidumbre, en el fondo traen algo muy positivo para tu vida. El problema no es lo que pasa, el problema es cómo lo estás interpretando. Te estás adelantando a escenarios que ni existen y eso te está llenando de ansiedad, de dudas y hasta de tristeza sin razón.
¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, 21 de abril?
Este día viene con esa energía de poner límites sí o sí, porque si no lo haces tú, la vida te los va a poner a la mala. Y tú no eres de los que aguantan mucho cuando ya se sienten incómodos, pero últimamente te has estado guardando más de lo normal… y eso no te favorece. Aprende a decir lo que sientes sin miedo, sin adornos, pero también sin caer en el pleito innecesario. No todo se resuelve con intensidad, a veces con una palabra bien dicha basta.
¿Qué dice el horóscopo de Libra hoy, 21 de abril?
Ya es momento de que saques ese carácter que tanto escondes cuando te conviene. No debes de quedar bien con todo mundo debes de poner límites por lo que es necesario que hables claro y que dejes de tragar cosas que después te hacen explotar. Por aguantar a veces revientas, no hay quien te pare. Así que mejor aprende a decir lo que sientes en el momento justo, sin tanto rodeo pero también sin perder la cabeza. A quien le guste, qué bueno… y a quien no, que se acomode solito.
¿Qué dice el horóscopo de Virgo hoy, 21 de abril?
Te estás quitando la venda de los ojos y aunque duele, también te está haciendo un favor enorme. Este día toca reconocer lo que sí eres y lo que no; hay varias personas que ya no pasan el filtro en tu vida. Te cansaste de dar de más y recibir a medias, de confiar y que te queden mal, de esperar algo de gente que ni siquiera sabe lo que quiere. Y mira, qué bueno que ya te cayó el veinte, porque más vale tarde que nunca que seguir perdiendo tiempo en donde no hay futuro. Se viene un viaje o salida importante que en tu cabeza ya lo tienes todo armado, pero la vida te va a cambiar una que otra jugada.
¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, 21 de abril?
Andas con un humor que ni tú te aguantas, y lo peor es que sabes perfectamente por qué. Traes ese sube y baja emocional que parece montaña rusa y sí, aunque no te guste aceptarlo, hay una persona que tiene más poder sobre tu estado de ánimo del que debería. Te haces el fuerte o la fuerte, pero en cuanto esa persona mueve una ficha, tú ya te moviste todo el tablero. Ahí es donde tienes que poner orden, porque no está chido depender emocionalmente de alguien que ni siquiera tiene claro lo que quiere contigo.
¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, 21 de abril?
Últimamente te estás ahogando en un vaso de agua por no querer regular tus emociones y podrían venir advertencias claras y si no pones atención, luego no andes llorando por lo que tú mismo o misma dejaste pasar. Hay un viaje que traes en mente o ya medio planeado, pero no todo va a salir como esperas. Puede haber retrasos, cambios o incluso cancelaciones por situaciones que no están en tus manos. No te frustres, mejor adáptate. A veces lo que no se da es porque no te convenía tanto como tú creías.
¿Qué dice el horóscopo de Géminis hoy, 21 de abril?
Ya deja de hacerte el distraído o la distraída, porque sabes bien qué es lo que está fallando en tu vida y solo le das vueltas. Vendrá una sacudida necesaria para que pongas orden, sobre todo en tu relación si es que tienes una. No es que esté todo perdido, pero sí está descuidada. Has estado más enfocado en otras cosas, en tu mundo, en tus pensamientos, y eso ha ido enfriando la conexión. Si realmente te importa, es momento de meterle ganas, de hablar claro y de demostrar con hechos, no con palabras bonitas.
¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, 21 de abril?
La vida te empieza a acomodar piezas que traías sueltas desde hace rato y pronto te darás cuenta que sí estás avanzando, aunque a tu ritmo y sin tanto ruido como los demás. Pero ojo, no todo lo que llega es para quedarse, y no todo lo que regresa es buena idea. Hay personas del pasado que pueden aparecer con palabras bonitas, promesas o con esa actitud que ya te sabes de memoria… y ahí es donde tienes que demostrar que ya no eres el mismo de antes. No confundas nostalgia con amor ni atención con interés real.
¿Qué dice el horóscopo de Aries hoy, 21 de abril?
Tendrás un encuentro con alguien del pasado, de esos que no avisan y que te mueven más de lo que quisieras admitir. Pero aquí no es momento de sobrepensar; observa, analiza y no te enganches. Porque aunque seas de reaccionar rápido y controlar la situación o incluso de hacerlo mal sin darte cuenta, y esta vez lo mejor que puedes hacer es mantenerte firme, tranquilo o tranquila, y no dar más de lo necesario.