Feng Shui: Los números que atraerán la buena suerte del 10 al 15 de febrero

Son cada vez más las personas que consideran que el Feng Shui ha logrado una popularidad importante entre las nuevas generaciones gracias a la relación que tiene con las energías y las buenas vibras. Ahora, esta disciplina asiática ha dado a conocer los números que podrían atraer la buena suerte durante esta semana.

Será durante la semana del 10 al 15 de febrero que los amantes del Feng Shui podrán disfrutar de un toque de buena suerte a través de estos números, mismos que, de acuerdo con información del portal LAFM, podrían generar muchas energías positivas a lo largo de los creyentes a esta filosofía china. ¿Cuáles son estos?

¿Qué números de la suerte habrá del 10 al 15 de febrero, según el Feng Shui?

En primera instancia, debes saber que la semana estará marcada por una serie de transiciones numéricas que facilitarán el acceso a la buena suerte de aquellas personas interesadas en el Feng Shui, una práctica que propone la importancia a los ciclos energéticos que existen en tus entornos más cercanos como tu hogar o tu área de trabajo.

Bajo esta explicación, la numerología aplicada al Feng Shui propone marcos simbólicos en el que los números 1, 4, 6 y 9 tendrán una importancia mayor para estas personas durante la semana del 10 al 15 de febrero. El número 1, en principio, se vincula con los inicios y el comienzo de trámites personales o proyectos a largo plazo.

El número 4, por su parte, se relaciona con la organización de agendas y el presupuesto del dinero, mientras que el número 6 tiene una explicación práctica en cuanto a asuntos y acuerdos familiares se refiere. Finalmente, el número 9 forma parte de la organización y el cierre de ciclos, por lo que es importante para finalizar los trámites que tengas pendientes.

¿Cuál es la relación entre los números y el Feng Shui?

El Feng Shui tiene la capacidad de interpretar cada uno de los números como representaciones de energía bajo el concepto de esta disciplina asiática, por lo que el foco se suele habitar principalmente en números que se asocian al movimiento, la planificación, la organización, el orden y una estructura mucho más amplia.