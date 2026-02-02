Por esta razón el Feng Shui tiene PROHIBIDO que cuelgues este cuadro en tu hogar

El Feng Shui se ha convertido en una de las técnicas más populares y seguidas por las nuevas generaciones gracias a la importancia que le concede a las energías y vibras positivas. Ante este panorama, ¿sabías que los expertos en esta filosofía tienen prohibido colgar un cuadro en particular al interior de sus hogares?

Se trata de una filosofía que tiene un origen chino y que, en los últimos años, ha tomado mucha importancia debido a su necesidad de mantener un equilibrio en la energía, lo cual resulta fundamental en los espacios en donde nos desenvolvemos. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro que nunca debes colgar en tu casa, según los expertos?

¿Qué cuadro nunca debes colgar en tu casa, según el Feng Shui?

Expertos en el Feng Shui mencionan que existen elementos que, de cierta forma, pueden alterar el flujo de energía positiva dentro de tu hogar, lo cual hace que no sean recomendables de tener en este. De entre estos destacan los cuadros con exceso de colores fuertes o, bien, los espejos rotos como método de decoración.

Del mismo modo, tampoco se recomienda el uso de cuadros que tengan suciedad acumulada o que generen un desorden visual. En adición a esto, la experta Maite Pérez menciona que otros cuadros que están prohibidos para esta filosofía son aquellos que muestran a una mujer de espaldas, el cual suele simbolizar la soledad.

Este retrato también suele atraer la falta de apertura hacia las cosas nuevas de la vida, así como una desconexión emocional completa. Ante este hecho, la experta considera que este cuadro está totalmente prohibido para quienes desean atraer buenas vibras al hogar mediante el uso de esta técnica de origen chino.

¿Qué efectos negativos causa el cuadro con una mujer de espaldas?

Matie Pérez menciona que este mensaje afecta principalmente a las personas que desean atraer la compañía y el amor a su hogar. Por tal motivo, la experta en Feng Shui recomienda utilizar otros cuadros decorativos en donde las figuras principales se encuentren de frente o, bien, rodeadas de elementos que, al verlos, asemejen cierta energía positiva.