El maquillaje "blurry" que favorece a rostros con facciones fuertes

Los rostros con facciones fuertes tienen la solución para armonizarse con la técnica de maquillaje “blurry”, conoce cómo aplicarla paso a paso como los expertos

Conoce cómo conseguir el maquillaje blurry para suavizar facciones fuertes
Conoce cómo conseguir el maquillaje blurry para suavizar facciones fuertes|Pexels: Thirdman

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Las facciones fuertes en un rostro son solo características óseas muy marcadas y definidas que suelen llamar la atención. El maquillaje blurry puede ser un potenciador de este tipo de caras si se aplica adecuadamente.

No se trata de ocultar nada, pero sí de enfatizar aquello que nos favorece más y utilizar las luces y las sombras a nuestro favor, además de entrar en las últimas tendencias del mundo del make up.

Este es el maquillaje blurry que favorece a facciones fuertes

Este tipo de "efecto difuminado" favorece a los rostros con facciones fuertes porque abandona los trazos rígidos y apuesta por texturas suaves y transiciones que no se notan, lo que consigue suavizar los rasgos angulosos de este tipo de caras.

Para optener este efecto, que dulcifica la piel, debemos seguir los siguientes pasos:

  • Preparar con prebase

Primero deberás aplicar un primer cin efecto blur o que sea en espuma para poder rellenar los poros y suavizar la textura de la piel. Es mejor si se aplica en el sentido contrario al poro.

El maquillaje blurry ayuda a suavizar las facciones fuertes del rostro
El maquillaje blurry ayuda a suavizar las facciones fuertes del rostro|Pinterest

  • Piel efecto filtro

Necesitas aplicar bases de cobertura ligera o diluirlas primero en la palma de tu mano para conseguir un acabado natural. Después deberás sellar con polvos traslúcidos en puntos especiales, como la frente.

  • Labios difuminados

Para continuar con el efecto de blurry, necesitarás hidratar muy bien tus labios, y después retirar el exceso. Después tendrás que aplicar un labial mate a toquecitos solo en el centro de la boca. El siguiente paso es difuminar los bordes del maquillaje para evitar las líneas definidas.

El maquillaje blurry da un efecto dulce a los rostros de facciones duras
El maquillaje blurry da un efecto dulce a los rostros de facciones duras|Pinterest

  • Contorno e iluminación

Utiliza productos en crema o en gel para conseguir que se fundan mejor con la piel. Después difumina con brochas de pelos sueltos para evitar las líneas marcadas, y procura que no esté demasiado cargado el maquillaje.

  • Ojos desenfocados

Es mejor que emplees sombras de colores neutros que difumines de manera circular en todo el párpado móvil, procurando que no se note en dónde empieza y en dónde termina el color.

