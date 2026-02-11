Feng Shui: Este es el RITUAL con lentejas para activar la energía positiva en tu hogar

La llegada del segundo mes del año ha permitido que distintos seguidores y amantes del Feng Shui realicen algunas actividades con el fin de regresar la abundancia a su hogar después de un enero complicado en todos los sentidos. Ante esto, no está de más que conozcas el ritual con lentejas que ayudará a activar la energía positiva.

Las lentejas son un alimento que comúnmente se encuentra en los hogares de las familias mexicanas o, bien, que se puede adquirir en mercados o centros comerciales. Dicho lo anterior, existe un ritual allegado al Feng Shui con el cual puedes hacer que la energía positiva regrese a tu hogar. ¿Qué debes hacer al respecto?

¿Cómo hacer el ritual con lentejas del Feng Shui para regresar la energía a tu hogar?

Las lentejas, más allá de contar con un valor nutricional, se relacionan con la abundancia y el crecimiento. Por tal motivo, expertos en el Feng Shui establecen que este ritual, más que tener una incidencia directa con el alimento, está mucho más relacionado con la ubicación, la cual se dará en los primeros metros de tu hogar.

De acuerdo con el portal La Voz, y bajo el mapa del Bagua con el que trabaja el Feng Shui, el ritual de las lentejas se realizará sobre la puerta de entrada mirando al interior de tu hogar. La intención, entonces, es que el área de la riqueza se ubique al fondo, más precisamente en el apartado izquierdo del lugar en donde vives.

Una vez aquí, se deberá preparar un frasco de vidrio transparente con cierre hermético y colocar las lentejas secas en su interior junto con una hoja de laurel o una moneda. El frasco tendrá que estar visible y mediante espacios ordenados; además, se recomienda hacerlo en febrero del 2026 y, una vez termine este (al concluir el mes), las lentejas no se deberán consumir.

¿Qué es el Feng Shui y por qué se ha vuelto tan popular en México?

El Feng Shui no es más que una filosofía oriental, más precisamente del país chino, que tiene como objetivo principal armonizar los espacios en donde te desenvuelves comúnmente a fin de mejorar la calidad de vida bajo un entorno que no solamente genere paz y tranquilidad, sino que incentive otros apartados como la salud y el dinero.