Grupo Firme de luto; envían condolencias a la banda tras lamentable muerte

Grupo Firme está de luto. La reconocida agrupación de regional mexicano lamenta la pérdida del padre de Abraham Luna, vocalista de la banda. La noticia fue confirmada este sábado, 30 de mayo, por el mismo músico a través de una historia compartida vía Instagram, donde dedicó un emotivo mensaje de despedida a su progenitor.

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“Nadie está preparado para despedir a un ser amado, pero acepto la voluntad de Dios”, se lee en el escrito, el cual estuvo acompañado de una tierna fotografía juntos. “Hasta el cielo, viejo. Te amo”, concluye el artista.

| Crédito: Instagram (@abluna_firme)

Grupo Firme de luto: fans envían condolencias

Tras darse a conocer la lamentable noticia, los fans de la agrupación liderada por Eduin Caz no tardaron en expresar sus condolencias y muestras de apoyo, tanto para Abraham como para el resto de la banda. Entre los mensajes compartidos en redes sociales destacan comentarios como: “Lo siento mucho Abraham, te mando un fuerte abrazo y fortaleza para ti y familia” y “Mis condolencias a su familia, mi querido Abraham. Que Dios les de mucha fortaleza”. De momento, el resto de los integrantes no se han pronunciado al respecto.

¿Quién es Abraham Luna?

Abraham Luna, también conocido como “AB Luna”, es la segunda voz de Grupo Firme. El artista también se desempeña como guitarrista de la banda.

Grupo Firme regresa al Estadio GNP

Pese a la lamentable pérdida de Abraham, se espera que la agrupación siga adelante con su agenda habitual. Actualmente, la banda se encuentra de gira con “La Última Peda 2026”, con la que regresan al Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el próximo mes de julio.

La cita será el viernes, 17, y el sábado, 18. Los boletos para ambas fechas ya se encuentran disponibles en el sitio web oficial de Ticketmaster y taquillas del recinto. Los precios rondan entre los $900 y $5,000 pesos mexicanos, más cargos.