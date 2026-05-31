Manualidades de My Little Pony: 4 ideas para hacer decoraciones de crochet para niñas y niños

¡Deja que la magia de la amistad se apodere de tu hogar! Sin duda, el universo de My Little Pony es uno de los más coloridos, tiernos y divertidos que hay, lo que lo hace la inspiración perfecta para las manualidades y decoraciones. Bajo esta línea, te compartimos cuatro ideas de decoraciones en crochet que puedes hacer para dar un toque especial a la habitación de tus hijos, sorprender a niñas y niños con un regalo hecho a mano o simplemente disfrutar del proceso. ¡Toma nota!

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4 ideas de decoraciones en crochet de My Little Pony

Desde tiernas muñecas en miniatura, perfectas para decorar en una repisa o jugar, hasta objetos realmente funcionales. Checa estas 4 manualidades en crochet de My Little Pony ideales para niñas y niños.

Muñecas

Si tienes a un pequeño fan de My Little Pony en casa, esta idea le encantará. Crea tu propio peluche de cualquiera de estas mágicas criaturas. Aquí te compartimos un ejemplo de Fluttershy, pero puedes inspirarte en cualquiera de las Mane Six: Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie o Applejack.

Muñecas miniatura

Si no puedes decidirte por algún personaje en específico, ¡no te preocupes! Puedes hacerlas todas en versión miniatura y el resultado será igual de hermoso. Lo mejor de esta idea es que estas muñequitas se pueden convertir en llaveros con tan sólo agregar una argolla. ¡Mira estos hermosos diseños!

Cojines

Para la decoración de la cama, te recomendamos un cojín de My Little Pony: cómodo y lleno de color. Puedes elegir el color favorito de tu pequeño e inspirarte en alguno de los personajes de la serie para crear el que, seguro, se convertirá en su almohada favorita a la hora de dormir.

Cobijas o mantas

¡Completa el cojín con una cobija o una pequeña manta a juego! Así lograrás una decoración más armoniosa, uniforme y encantadora. Aquí te compartimos un patrón para que tomes la inspiración necesaria.