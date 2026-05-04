¿Nuevo nombre para Christian Nodal? Revelan la razón detrás de su posible cambio de nombre

Revela la razón detrás de su posible cambio de nombre artístico de Christian Nodal. El cantante vuelve a estar en el ojo del huracán luego de darse a conocer que, la marca “Christian Nodal”, está registrada en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con Jesús González Terrazas, quien es padre del artista y que aparece como titular desde el 7 de abril de 2026, esto le otorga los derechos sobre su nombre y todos sus productos asociados hasta el 20236.

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¿Cuál será el nuevo nombre artístico de Christian Nodal?

El aún esposo de Angela Aguilar ya tomó cartas en el asunto y en un intento por tomar el control de su carrera desde el pasado 22 de abril de 2026 quiso solicitar su nuevo nombre artístico y tratar de registrar “El Forajido”. Hasta el momento, Nodal no ha dado declaraciones sobre este asunto, y en redes sociales ocultó todas sus publicaciones y cambió su descripción, acto que podría ser su nuevo alías en el mundo de la música.

¿Quién registró el nombre de Christian Nodal?

De acuerdo con los primeros informes, el conflicto inició debido a las declaraciones que dio el propio Christian Nodal en su más reciente concierto en Querétaro, cuando frente a miles de seguidores lanzó un mensaje con el que conformaría sus discrepancias con sus padres y esto fue lo que dijo:

“Mi imagen no es mía, mi nombre no es mío ni mi música es mía, pero mi corazón y mi voz siempre va a ser de ustedes. Si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar, los negocios te pueden fallar, las amistades te pueden fallar”, comentó el cantante.

¿De cuánto es la fortuna de Christian Nodal?

De acuerdo con la información que tiene Celebrity Net Worth, en 2025 Christian Nodal tenía alrededor de 20 millones de dólares, los cuales fueron obtenidos de una carrera musical que construyó con constancia y éxitos, todo esto luego de su tema que lo lanzó a la fama: “Adiós Amor”, gracias a esto, el cantante ha sido uno de los más escuchados y tan sólo en Spotify tiene 20.8 millones de oyentes mensuales.