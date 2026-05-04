Uñas de Velo de Novia, harán ver tus manos con toque elegante y sofisticado

Existen varios estilos de uñas, las cuales van desde opciones muy elaboradas o muy sencillas, es por ello que, en esta ocasión te diremos cómo pedir un diseño que se llama uñas de velo de novia, el cual es un punto perfecto moderno y el clásico; esta tendencia también es llamada silk veil nails, la cual es una manicure francesa, el cual hará que tus manos se vean increíbles.

Uno de los beneficios es que, este diseño de uña se centra más en lo natural, lo cual hace que se vea más bonita, esto sin parecer demasiado hecha, además tiene un equilibrio que domina las tendencias de la belleza y lo natural. Lo que caracteriza este estilo de uñas es que apuestan por capas con tonos blancos y rosados, lo cual crea un efecto suave casi imperceptible como si la uña estuviera cubierta por un velo casi invisible.

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¿Para quiénes es ideal el diseño de Uñas Velo de Novia?

Este estilo de uñas es uno de los que conectan directamente con lo que quieren muchas novias, este tipo de uñas proporcionan una versión más luminosa, y esta tendencia encaja con la popularidad de las manicuras minimalistas donde sobresalen los tonos suaves y discretos, tanto para la boda como para el diario.

|Foto de Alexander Mass

¿Cómo cuidar las uñas?

Uno de los consejos para cuidar las uñas es durante la noche, aquí es donde el cuerpo entra en descanso y además puede absorber los nutrientes que se consumen, por lo que, se recomienda ocupar productos como: aceite de ricino, el cual tiene una textura muy densa y una gran capacidad para que se mantenga la hidratación.

Se pueden blanquear las uñas; recordemos que, las uñas pueden llegar a tener un tono amarillo el cual se da con el tiempo, e incluso tener manchas por distintos motivos; sin embargo, uno de los remedios caseros, naturales y sobre todo, sencillos para que se vuelvan blancas es, frotar limón, ya que este cítrico las puede blanquear y además sacarle brillo porque sirve como limpiador.

Otro consejo es exfoliarse las manos, este proceso ayuda a que las uñas se vean jóvenes y suaves. De esta manera se eliminan las células muertas que se juntan en capas superficiales que dan una textura áspera y apagados. Se pueden exfoliar las manos con bicarbonato de sodio, azúcar y sal; también se puede utilizar algún aceite vegetal.

