Esta suele ser la actitud de una persona que creció sin recibir halagos en su casa, según la psicología

La niñez es un punto de partida importante, ya que es en esta etapa donde las personas se forman física y mentalmente para la vida adulta. Sin embargo, hay casos en los que crecen con miedos, rencores u otras circunstancias más. Pero hay ciertos patrones que suelen tener los que nunca recibieron halagos en su casa, según la psicología, la cual también reveló por qué cuesta tanto salir de una relación a pesar de que ya no se quiere continuar.

De acuerdo con un análisis del portal Geediting, las personas que crecen sin recibir halagos en casa son quienes nunca piden ayuda a los demás, minimizan sus logros por más grandes que sean y siguen adelante solos en los momentos difíciles sin ningún apoyo. Estas son las 12 frases cortas de canciones que puedes publicar en tus redes sociales: algunas duelen el corazón.

Este tipo de personas suelen no pedir ayuda, pese a que la requieran.|Pinterest

Las personas, al no recibir halagos, llegan a ser muy rígidas tanto en su vida personal como laboral, ya que se miden por productividad, rendimiento, autocontrol o perfección. Ello puede resultar perjudicial, pues por más grande que sea su logro, nunca estará satisfecho por lo conseguido.

Los patrones que siguen las personas que no recibieron halagos de niños

Las personas que crecieron sin recibir halagos en casa siguen ciertos patrones de adultos y algunos de ellos son que se sienten incómodos cuando algunas personas reconocen su trabajo y esfuerzo, así como la desconfianza de comentarios positivos, y le restan importancia a sus logros.

Pero lo que más llama la atención es su inseguridad, ya que necesitan tener la aprobación de los demás para saber que realizan bien su trabajo, debido a su baja autoestima, dependencia emocional y miedo al rechazo.

El recibir halagos desde pequeños es importante, ya que un estudio de la Universidad de Cambridge reveló que el elogio activa el estriado, una región cerebral asociada al procesamiento de recompensas. Además, construye la autoestima y ayuda a crear vínculos afectivos seguros.