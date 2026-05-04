9 ideas para reutilizar los frascos de Gerber en cosas para el hogar o regalos
Aunque parezcan simple basura, los frascos de vidrio casi siempre se pueden reutilizar y son ideales para crear objetos útiles que te harán la vida más fácil.
Si tienes un bebé en casa, probablemente también tengas muchos frascos de cristal vacíos que no sabes si deberías tirar o conservar. Y la realidad es que este tipo de recipientes en los que vienen papillas y juguitos son buenísimos para reutilizar, pues están hechos de material resistente y tienen tapas que resultan bastante útiles para almacenar cosas o hasta para hacer lindos obsequios.
¿Cómo aprovechar los frascos de vidrio vacíos? Las mejores formas para reutilizar
- Envases para algodón y cotonetes. Si quieres que tu baño esté más ordenado, pero sin tener que comprar compartimentos nuevos, entonces puedes reciclar los botes de Gerber para guardar algodón y cotonetes. Una ventaja es que la tapa mantendrá estos artículos a salvo de la humedad.
- Velas minimalistas. Contrario a lo que muchos piensan, no siempre hay que gastar mucho para lograr que la decoración de la casa se vea aesthetic, pues basta con un poco de ingenio para hacer hermosas piezas. Por ejemplo, reutilizar los frascos de cristal con velas pequeñas que puedes poner en cualquier habitación.
- Macetas miniaturas para las repisas. Para tener plantas no es estrictamente necesario contar con jardines enormes, ya que existen opciones miniatura que quedan lindísimas sobre las repisas. Entre las especies que quedan lindísimas y son aptas para el interior, están las suculentas.
- Recuerdos personalizados para fiestas. Los obsequios que se dan de recuerdos a los invitados tras una celebración representan un gasto considerable, pero te puedes ahorrar dinero si haces tú mismo los recuerdos de fiesta con recipientes de Gerber vacíos. Solo decora la parte exterior con listones y en el interior puedes poner chocolates o dulces.
- Especieros para la cocina. Un truco útil para optimizar tus tiempos al cocinar, consiste simplemente en que todos los ingredientes quedan a la mano. Y en estos casos los botes de vidrio son perfectos para transformarse en especieros, que además te ayudarán a mantener ordenada la alacena.
- Portalápices para el escritorio. Hay veces en las que parece que mantener la organización en el espacio que usamos para trabajar es imposible y algo que puede funcionar para evitar el caos, son los portalápices. Si no quieres gastar en uno nuevo, siempre se pueden reutilizar los frascos de cristal que tienes arrumbados para poner lápices, plumas y colores.
- Alcancías de regalo. Otra alternativa de recuerdos de fiestas que se pueden hacer en casa son las alcancías miniatura. Únicamente hay que pintar la superficie para que no se vea el dinero, agregar el nombre del festejado y en la tapa hacer una ranura donde quepan las monedas o billetes.
- Kit de costura para emergencias. Nunca está de más tener aguja e hilo para solucionar un botón descosido o un cierre roto. Y para que no sea muy estorboso, es posible crear un kit de costura solo con reutilizar los frascos de papillas para bebé, pues caben perfecto en cualquier lugar.
- Spa casero para dar de recuerdo en las fiestas. Los detalles que se dan en una fiesta no solo tienen que verse bonitos, también deben ser funcionales para que no terminen en la basura. Así que una de las ideas más originales para reciclar botes de Gerber es como "spa casero", guardando en su interior una vela aromática y una bomba de sales para la tina.