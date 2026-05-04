9 ideas para reutilizar los frascos de Gerber en cosas para el hogar o regalos

Si tienes un bebé en casa, probablemente también tengas muchos frascos de cristal vacíos que no sabes si deberías tirar o conservar. Y la realidad es que este tipo de recipientes en los que vienen papillas y juguitos son buenísimos para reutilizar, pues están hechos de material resistente y tienen tapas que resultan bastante útiles para almacenar cosas o hasta para hacer lindos obsequios.

¿Cómo aprovechar los frascos de vidrio vacíos? Las mejores formas para reutilizar