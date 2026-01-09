Frente Frío 27: Estados con MÍNIMAS de -15 grados y lluvias el sábado 10 y domingo 11 de enero

Este fin de semana se caracterizará por tener temperaturas complicadas para los más chicos y grandes del hogar. El Frente Frío 27 amenaza con dejar estragos en cuanto a mínimas y lluvias, por lo que es preciso que conozcas qué lugares serán los más afectados el 10 y 11 de enero.

Será durante este sábado y domingo que el Frente Frío 27 afecte con fuerza a un puñado de estados al interior del país, los cuales tendrán mínimas de hasta -15 grados durante la noche. Además, otros estados tendrán que lidiar con lluvias, mismas que podrían generar enfermedades respiratorias.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío 27 el 10 y 11 de enero?

Sábado 10 de enero:

Veracruz, Tabasco y Chiapas: Lluvias fuertes con puntuales intensas.

Puebla y Campeche: Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes.

Hidalgo: Chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis, Zacatecas, Querétaro, Guanajuato, Yucatán, Guerrero y Quintana Roo: Intervalos de chubascos.

Zonas serranas de Durango: Mínimas de -15 a -10 grados.

Sonora, Coahuila y Chihuahua: Mínimas de -10 a -5 grados.

San Luis, Zacatecas, Nuevo León, Baja California, Estado de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz: Mínimas de -5 a 0 grados.

Domingo 11 de enero:

Tabasco, Veracruz y Chiapas: Lluvias intensas con puntuales torrenciales.

Oaxaca: Lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis, Yucatán, Zacatecas y Quintana Roo: Intervalos de chubascos.

San Luis, Zacatecas, Durango, Coahuila y Chihuahua: Posible caída de nieve o aguanieve.

Durango: Mínimas de -15 a -10 grados.

Coahuila y Chihuahua: Mínimas de -10 a -5 grados.

Sinaloa, Tamaulipas, Nayarit, Morelos y la Ciudad de México: Mínimas de 0 a 5 grados.

¿Hacia qué punto del país se desplazará el Frente Frío 27?

Según indica la Conagua, el Frente Frío 27 tendrá la capacidad de desplazarse sobre el Golfo de México gracias a su interacción con un canal de baja presión, hecho que ocasionará una nueva serie de lluvias intensas y posibles torrenciales. Del mismo modo, la masa de aire polar dará impulso a un marcado descenso en las temperaturas durante este fin de semana.