Frente Frío 28: Lista de estados que tendrán LLUVIAS y -10 GRADOS hoy viernes 16 de enero

El Frente Frío 28 continúa dejando estragos verdaderamente importantes en distintos estados de la República Mexicana en estos primeros días del año, hecho que se reflejará con la llegada de lluvias y mínimas de hasta -10 grados durante este viernes 16 de enero del 2026.

Cabe mencionar que, durante este jueves, el Frente Frío 28 se desplazó con velocidad hacia el sureste de México y la Península de Yucatán. Este movimiento generó cambios importantes en distintos estados del país, los cuales se verán afectados por lluvias y bajas temperaturas a lo largo de este viernes 16 de enero.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío hoy viernes 16 de enero?

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío 28 traerá consigo chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm en estados como Colima, Jalisco, Guerrero y Michoacán, así como intervalos de chubascos en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas y el Estado de México.

Del mismo modo, se vislumbran lluvias aisladas en estados como Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Querétaro, Puebla, Morelos, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y la Ciudad de México, así como fuertes rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Baja California Norte y Sur.

El Frente Frío 28 dejará mínimas de -10 a -5 grados con heladas durante la madrugada en Durango y Chihuahua, así como mínimas de -5 a 0 grados en San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Baja California, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y el Estado de México.

¿México recibirá un nuevo Frente Frío en las próximas horas?

La Conagua dio a conocer que, durante el transcurso de las últimas horas del viernes, un nuevo Frente Frío podría hacer acto de presencia en la frontera norte del país , misma que vivirá fuertes rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Tal situación hará que el fin de semana sea complicado en cuanto a fenómenos meteorológicos se refiere.