Frente Frío: A esta hora lloverá y habrá mínimas de -10 grados hoy martes 20 de enero

Una nueva semana ha comenzado y, con ella, la probabilidad de que los fenómenos naturales invadan nuevamente al país. Un ejemplo de lo anterior es precisamente el Frente Frío 29 , el cual tendrá la capacidad de causar lluvias y mínimas de hasta -10 grados durante las primeras y últimas horas del martes 20 de enero.

Como sabes, un Frente Frío no es más que el choque de dos masas de aire, una cálida y una caliente, que suele provocar la formación de tormentas. Esta situación no solo genera la disminución de las temperaturas hasta los -10 grados, sino también un periodo de lluvias y chubascos en ciertas zonas del país.

¿Qué estados serán afectados por el Frente Frío hoy martes 20 de enero?

De acuerdo con lo que subraya el Servicio Meteorológico Nacional, el Frente Frío dejará chubascos con lluvias puntuales fuertes en estados como Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Tamaulipas y Puebla, así como intervalos de chubascos en Chihuahua, Sonora, San Luis, Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero, Hidalgo, Guanajuato, Chiapas y Tabasco.

Te puede interesar: ¿Cuándo termina la temporada de Frentes Fríos en México?

|Conagua

Las lluvias aisladas se harán presentes en estados como la Ciudad de México, Baja California Sur, Tlaxcala, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y el Estado de México. Del mismo modo, los expertos consideran que podría caer nieve o aguanieve en las sierras con altitudes superiores a 2000 msnm en Chihuahua y Durango.

En cuanto a las bajas temperaturas, las zonas serranas de Durango y Chihuahua vivirán mínimas de -10 a -5 grados, así como Baja California, Sonora, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Oaxaca y Veracruz tendrán mínimas de -5 a 0 grados. Finalmente, la Ciudad de México, Aguascalientes, San Luis, Zacatecas y Coahuila tendrán mínimas de 0 a 5 grados.

¿Cómo evitar enfermedades respiratorias durante el Frente Frío?

Si lo que quieres es prevenir enfermedades respiratorias durante este Frente Frío 29 , es preciso que te abrigues a través de capas protegiendo, en primera instancia, la cabeza y las extremidades. Resulta fundamental que te hidrates constantemente y evites, en la medida de lo posible, los cambios bruscos de temperatura.