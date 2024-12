¿Frida Sofía se molesta tras lectura del testamento de Silvia Pinal?

El pasado 17 de diciembre, la dinastía Pinal se reunió en casa de María Elena Galindo, albacea sustituta del testamento de Silvia Pinal, para dar lectura al mismo y conocer la última voluntad de la actriz.

EN EXCLUSIVA: Dan lectura del testamento de Silvia Pinal [VIDEO] Pati Chapoy confirmó que las nietas de la primera actriz están contempladas en la repartición de bienes.



Y aunque se sabe que estuvieron presentes Alejandra Guzmán, Luis Enrique, Sylvia Pasquel, Stephanie Salas, Michelle Salas, Camila Valero, Schersa y Giordana Guzmán, no se supo de Frida Sofía, pues no acudió a la cita.

Frida Sofía reacciona a lectura del testamento de Silvia Pinal



Sin embargo, aunque Frida Sofía no asistió a la lectura del testamento, sí reaccionó al hecho. A través de las historias de sus redes sociales, la hija de Alejandra Guzmán compartió una serie de reflexiones, y aunque no especificó que se refiriera a la lectura del testamento, muchos entendieron que era una indirecta hacia el suceso al que no acudió.

¿Ves cómo me levanto después de cada ataque? Soy muy resistente, estoy muy protegida espiritualmente, soy muy favorecida por Dios.

El desastre que causé al decir la verdad. Yo (feliz).

Que la vida nos libre de lobos vestidos de ovejas, del odio detrás de una sonrisa, de la envidia disfrazada de amabilidad y de la falsedad vestida de amigo/a.

Sólo porque lo llevo bien no significa que no sea pesado.

No discutas sobre verdades con adictos a las mentiras.



Hasta ahora no se ha dado a conocer alguna reacción que el resto de la familia haya tenido al respecto. Pero todos sus seguidores han relacionado estas historias de Frida Sofía como indirectas hacia su familia.

Frida Sofía se alejó de su familia materna



La hija de Alejandra Guzmán se alejó de toda su familia materna tras denunciar públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de supuestos tocamientos indebidos cuando ella era niña. De igual manera, se fue contra su mamá y la tachó de mala madre.

Tras la muerte de Silvia Pinal, se esperaba que Frida Sofía llegara a México no solo para asistir al funeral de su abuela, sino para hacer las paces con Alejandra Guzmán y el resto de la familia; sin embargo, eso no sucedió.