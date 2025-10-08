Atención: Reportan que la Tierra se está oscureciendo antes de lo previsto

Desde la NASA han dado a conocer que la Tierra se está oscureciendo antes de lo que se tenía previsto, sobre todo en el hemisferio norte del planeta.

Como era de esperarse, este fenómeno que está atravesando a nuestro planeta, se debe a la actividad humana de gran intensidad.

¿Por qué se está oscureciendo la Tierra?

Desde la NASA han realizado un estudio que fue publicado en la revista PNA. En el mismo se manifiesta que la actividad humana está provocando el oscurecimiento acelerado de la Tierra, debido a la contaminación.

Esto quiere decir que la capa de contaminación está cubriendo varias partes del cielo de la Tierra, por lo que estas zonas están quedando a oscuras.

El principal afectado es el hemisferio norte ya que en esta zona es donde más concentrados están los países industrializados como China, Estados Unidos y naciones europeas.

Aquí se puede ver una densa nube de dióxido de carbono que tiene formación en el cielo y como consecuencia la luz del Sol se refleja en menor medida en el hemisferio norte, que en el hemisferio sur.

La radiación y la luz solar se almacenan en el norte, mientras que en el sur estas transitan de manera más libre. Esto tiene grandes consecuencias sobre todo para la zona más afectada.

La Tierra se está oscureciendo debido al cambio climático: el calentamiento de los océanos hace que menos nubes brillantes reflejen la luz solar al espacio, advierte un nuevo estudio. https://t.co/0hrdBqzTV2 Vía @theAGU pic.twitter.com/0gptsYwMD2 — Enrique Coperías (@CienciaDelCope) October 1, 2021

¿Qué significa que la Tierra se esté oscureciendo?

La Tierra está más oscura en el sur, que implica que se ha roto la simetría terrestre. Es decir que el planeta no está recibiendo la misma cantidad de luz solar de manera uniforme como sí ocurría hace 24 años por lo que se empieza a cambiar el clima.

La parte más oscura de la Tierra, poco a poco se está calentando más que la parte sur del planeta. El sur no se enfría sino que en el Norte se está cambiando el clima. Ante esto es imprescindible que se tomen acciones para no seguir acelerando este proceso.

