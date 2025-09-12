Estos hábitos te ayudan a cuidar tu corazón y alargan su longevidad

Es muy cierto que en algún momento de la vida, las personas toman la decisión de comenzar a cuidar de su salud con mayor intensidad, un hecho que debería de ser constante y no solo cuando se llegue a cierta madurez, especialmente cuando se habla de temas del corazón.

Entre los órganos que más se deben cuidar es el corazón, pues muchas personas quisieran detener el tiempo, cuando de envejecimiento se habla. En ese sentido, los expertos en el tema, afirman que el cuidado debe ser siempre y de forma constante, por lo que han recomendado algunos hábitos para mantener una buena salud.

¿Qué hábitos cuidan la salud de tu corazón?

De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón (AHA), es indispensable que las personas incorporen a su rutina diaria, la cual debe estar llena de varios hábitos que se han comprobado científicamente y que pueden ayudar a mantener el corazón en buenas condiciones, al tiempo que retrasan el paso del tiempo alargando su longevidad.

Existen algunos hábitos que pueden ser clave para que las personas puedan estar más tranquilas, por tal razón, en esta ocasión te diremos cuáles son esos puntos claves que se deben de considerar, de acuerdo a las investigaciones de ‘Very Well Health’.

Alimentación saludable: Los expertos han mencionado que llevar una dieta balanceada ayudará, principalmente optar por una dieta mediterránea o la DASH (que se traduce como Enfoques Alimentarios para Detener la Hipertensión), es decir, alimentos frescos y no tan procesados. Es recomendable mezclar frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, patatas, frutos secos y semillas.

Actividad física: Mantenerse activo podría ayudar a gozar de una mejor salud y una buena apariencia física. Es recomendable realizar entre 150 y 300 minutos semanales de ejercicio moderado, o de 75 a 150 minutos de ejercicio intenso. Es indispensable mantenerse en movimiento y dejar a un lado el sedentarismo.

Dejar el tabaco: Esto puede afectar la salud y aumentar el riesgo a infartos. Además de que dejar de hacerlo ayudará a que el aspecto físico mejore de manera considerable.

