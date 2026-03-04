Conoce los hábitos diarios que pueden generar cáncer, según la OMS

El cáncer se ha convertido, tristemente, en una de las enfermedades más comunes en chicos y grandes, lo cual obliga a la transformación de sus vidas de forma completa. Ante esta situación, en los próximos párrafos podrás conocer cuáles son los hábitos diarios que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pueden generarlo.

Son millones de personas los que, año con año, reciben el diagnóstico de cáncer, una enfermedad que impacta de forma profunda en su estado de ánimo y físico. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado a conocer algunos hábitos diarios que, sin duda alguna, elevan las posibilidades de dicha enfermedad.

¿Qué hábitos diarios generan cáncer, según la OMS?

Lo primero a tener en cuenta es que, de acuerdo con la OMS y el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, al menos cuatro de cada diez personas con esta enfermedad podrían haberla evitado en su totalidad si es que hubiesen modificado los comportamientos y hábitos diarios que tuvieron en su momento.

Lo anterior sugiere un punto importante, pues el cáncer, de cierta forma, podría evitarse si es que se dejan de hacer algunos hábitos diarios. Uno de ellos es precisamente el tabaco o los fumadores activos y pasivos, mismos que se mantienen como un episodio grave por el cual el cáncer no deja de avanzar entre las personas.

El siguiente hábito diario es el consumo constante de alcohol, el cual podría considerarse uno de los cómplices menos conocidos al respecto. Su peligrosidad deriva de la normalización que lo rodea dado que este actúa como un disolvente, el cual tiende a facilitar la entrada de carcinógenos en las células del organismo.

¿Cuál es el objetivo de conocer estos hábitos diarios?

Un estudio liderado por el Dr. André Ilbawi de la Organización Mundial de la Salud establece que la intención de conocer estos detalles no es actuar una vez que la enfermedad ha llegado, sino evitar que esta se presente en el organismo. Por tal motivo, se trata de prevenir esta situación a través de hábitos diarios saludables.