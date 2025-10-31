¿Un Halloween con lluvias y frío? Así estará el clima en México hoy viernes 31 de octubre

Este viernes 31 de octubre miles de niños y niñas saldrán de sus respectivos hogares para pedir calaverita en compañía de sus familiares, mismos que deberán estar atentos a los estragos de la naturaleza en cuanto al clima se refiere. ¿México vivirá lluvias y frío durante esta festividad?

Como sabes, la llegada de la temporada de lluvias y frío se ha extendido en varios estados de México, mismos que continúan viviendo importantes periodos de clima que posiblemente impida que las y los niños disfruten del Halloween al cien por ciento. ¿En qué lugares habrá lluvias?

¿Qué estados tendrán lluvias y frío en Halloween?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, durante este viernes 31 de octubre México vivirá intervalos de chubascos de 5 a 25 mm en estados como Jalisco, Nayarit, Colima, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, este último con estrofas más importantes.

Las lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm se vivirán en lugares como el Estado de México, Durango, Puebla, Sinaloa, y las regiones montañosas de Veracruz, mientras que Oaxaca tendrá que lidiar con un componente norte de 25 a 40 kilómetros, el cual tendrá rachas de viento de 55 a 70 kilómetros por hora.

Finalmente, Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Durango, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y el Estado de México tendrán mínimas de -5 a 0 grados, mientras que Nuevo León, Coahuila, San Luis, Zacatecas, Oaxaca, Querétaro, Michoacán y Guanajuato tendrán mínimas de 0 a 5 gracias.

¿Un nuevo Frente Frío llega a México el 31 de octubre?

La Conagua establece que, mientras el Frente Frío 11 se extenderá sobre el Mar Caribe, entre el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre se vislumbra la llegada de un nuevo Frente Frío, motivo por el cual es preciso que sigas las recomendaciones de las autoridades para evitar enfermedades respiratorias.