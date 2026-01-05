Esta es la razón por la que debes amarrar una cinta roja a la puerta el Día de Reyes

Durante el mes de diciembre, las celebraciones de Navidad y Año Nuevo despertaron la curiosidad por diferentes tradiciones que se llevan a cabo en México y otros rincones del mundo. Ahora, en el marco del Día de Reyes , también cobran relevancia algunas tradiciones y en especial su significado.

Una de ellas es el amarre de una cinta roja a la puerta el Día de Reyes, es decir el 6 de enero. Debido a que existen diferentes interpretaciones y significados de esta tradición, se empleó la Inteligencia Artificial (IA) para que la analizara y ofreciera una conclusión al respecto.

¿Para qué colocan una cinta roja en la puerta?

Gemini fue la aplicación elegida para responder al interrogante de por qué algunas personas amarran una cinta roja a la puerta el Día de Reyes. Esta IA indicó que “es una tradición que mezcla la fe religiosa con creencias populares y el deseo de empezar el año con el pie derecho. Aunque no es una práctica ‘oficial’ de la Iglesia, es muy común en varios países de Latinoamérica y España”.

En este punto, Gemini explicó los motivos principales por los que se hace:



Protección contra la "Envidia" y el "Mal de Ojo": El color rojo se ha considerado desde tiempos antiguos un símbolo de vitalidad y un escudo contra las malas energías. Muchas personas creen que al terminar las fiestas navideñas y comenzar formalmente el año, es necesario "blindar" la entrada del hogar para que no entren envidias ni negatividad que puedan afectar la armonía familiar.

Símbolo de Renovación y Buena Suerte: El Día de Reyes marca el final del ciclo navideño. Al amarrar la cinta ese día, se simboliza un "cierre" de lo viejo y una apertura a la abundancia. Es como un amuleto para atraer la prosperidad y asegurar que la suerte se quede dentro de la casa durante los meses siguientes.

Conexión con el Feng Shui: En algunas corrientes de armonización de espacios, el rojo representa el elemento fuego, que ayuda a limpiar el flujo de energía (Chi). Colocarlo en el picaporte o la manija de la puerta principal sirve para "filtrar" la energía que entra y sale, manteniendo el ambiente equilibrado.

Tradición de "Cerrar la Puerta" a lo Malo: Existe la creencia popular de que, así como los Reyes Magos trajeron regalos y bendiciones, la cinta roja ayuda a que esas bendiciones se queden "atadas" al hogar, evitando que se escapen o que alguien ajeno las dañe.

¿Existen variaciones en esta tradición de Reyes Magos?

A la explicación anteriormente desarrollada, esta Inteligencia Artificial añadió las variaciones más comunes. Gemini precisó que algunas personas amarran la cinta junto a “una ramita de romero para añadir un elemento de purificación”.

Por otro lado, señaló que otras emplean, además de la cinta roja, una campana ya que “se dice que el sonido de la campana, junto con la cinta, ahuyenta definitivamente los ‘malos espíritus’”.