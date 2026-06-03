¿Por qué cajeta y dulce de leche son diferentes? ¡El Chef Édgar Núñez te explica en MasterChef 24/7!

El Chef Édgar Núñez nos ofreció una deliciosa masterclass de molletes en MasterChef 24/7 la mañana de este 03 de junio del 2026 en donde compartió los secretos de este antojo y, además, aclaró un curioso misterio sobre la cajeta y el dulce de leche... ¿cuál es la diferencia?

¿Cuál es la diferencia entre cajeta y dulce de leche según el Chef Édgar Núñez?

El Chef Édgar Núñez, quien dedicó unos minutos a revisar muy bien las manos de los cocineros antes de arrancar con la clase para corroborar que estuvieran muy limpias, explicó que aunque la cajeta y el dulce de leche argentino se ven igual, hay un ingrediente clave que los hace diferentes.

"¿Cuál es la diferencia entre la cajeta y el dulce de leche, alguien sabe? Es lo mismo, sólo que uno es con leche de cabra y otro es con (leche de) vaca", explicó el Chef.

"La de nosotros es de cabra y la de los argentinos (el dulce de leche) es de vaca, como hay mucho ganado para producir leches y esas cosas, las mejores cremas y lácteos son del Bajío: Aguascalientes, Jalisco, Michoacán...", detalló Núñez.

Este miércoles, el "Maestro de Fuego" nos dio una auténtica disertación sobre la historia del mollete, que pasó de ser un simple bocadillo hecho con crema y cajeta a convertirse en todo un símbolo de la gastronomía con muchísimas variedades tanto dulces como saladas.

Los cocineros quedaron contentos con esta masterclass impartida justo a la hora del desayuno, lo que sin duda le cayó como anillo al dedo a muchas personas que siguen las transmisiones... ¿se te despertó el antojo?

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?