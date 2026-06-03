Cómo hacer juguetes caseros de ‘Un show más’ para desarrollar la creatividad de los niños

‘Un show más’ es una serie animada de Estados Unidos, que se ha destacado por sus personajes y por la comedia que maneja, logrando que adultos y niños se puedan divertir sin ningún problema. Te puedes inspirar en sus personajes para hacer todo tipo de manualidades.

Es así que te explicaremos cómo hacer juguetes caseros, siendo una gran oportunidad para desarrollar la creatividad de los pequeñines del hogar. Toma nota de todas las opciones que puedes hacer.

¿Cómo hacer juguetes caseros?

Es muy fácil hacer juguetes caseros de ‘Un Show más’, ya que podemos hacerlos con materiales que se consiguen en las papelerías, además de ser alternativas para desarrollar la creatividad en los niños:

Armables de papel: En las redes sociales y en Google puedes encontrar las plantillas para imprimir, para después cortar los moldes y unir las pestañas con pegamento; lograrás crear algunos muñecos al instante.

Elemento decorativo: Para ello haremos recortes de fomi de los colores de tus personajes; así, al unirlos, vamos a crear el rostro al instante, ya sea que lo use como una máscara o para decorar su habitación.

Benson: Toma un envase redondo transparente, en la boquilla coloca un rollo de papel y rellena el envase con pelotas moradas; añade 4 bastones grises para simular sus extremidades. Lo último que queda es pintar todo para darle el aspecto deseado.

Si eres amante de hacer muñecos de crochet, es una gran alternativa; puedes hacerlo en casa y enseñarles técnicas sencillas a los pequeños, siempre que sea seguro y supervisado.

¿Dónde ver ‘Un show más’?

Anteriormente, ‘Un show más’ se transmitía en un reconocido canal de caricaturas en la televisión, pero ahora es posible ver cada uno de sus capítulos en HBO Max, logrando conocer toda la historia y viendo a cada uno de sus personajes.

Aprovecha todas las ideas de juguetes caseros que puedes hacer para desarrollar la creatividad de los niños, alternativas que son baratas de hacer. No pierdas la oportunidad de pasar horas de diversión.