El beige fresa es el nuevo tinte de pelo que está dominando el verano 2026

El beige fresa es un nuevo tinte de pelo que se ha vuelto popular para los usuarios, debido a la coloración que deja en la melena, ya que aporta luminosidad y sofisticación, por lo que muchas usuarias han optado por aplicarlo en el verano 2026.

Para que lo conozcas y lo puedas usar, te detallaremos en qué consiste y algunas recomendaciones sobre la coloración. No esperes más y disfruta del nuevo look que está dominando los salones de belleza.

¿De qué color es un beige fresa?

El beige fresa se destaca por ser una mezcla entre rubios neutros con algunos reflejos suaves en dorado y rosado. A diferencia del clásico rubio fresa, que se destaca por tener un aspecto más naranja y cobrizo, llega este nuevo tinte de pelo que se destaca por lograr una apariencia cremosa.

Dentro de los beneficios que tiene la nueva coloración, se destaca por suavizar las facciones, rejuvenece el rostro al iluminarlas, es capaz de disimular el crecimiento de las canas por sus reflejos y fácilmente se puede adaptar a cualquier tipo de piel.

Por otro lado, si buscas una alternativa de poco mantenimiento, esta es la mejor opción para el verano 2026; esto se debe a que, al deslavarse, adquiere un tono rubio cremoso natural y elegante, característica que otros tonos no tienen, ya que adquieren un color verde o gris.

¿Cómo llevar el beige fresa?

A diferencia de otros colores que debemos llevar uniformemente en toda la melena, acá es muy distinto, ya que el beige fresa podemos incorporarlo en un color liso o variar el estilo, ya sea que se use en forma de mechas para enmarcar el rostro. Te dará un aspecto más juvenil y único.

No olvides que debe cuidar el nuevo tinte de pelo en el verano 2026, con la finalidad de que el color se mantenga por más tiempo; se recomienda lavarlo con agua templada, usar champú especial para tu coloración y usar protector térmico al usar herramientas de calor.