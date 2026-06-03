Manualidades de Minions: 4 ideas para transformar botellas recicladas en sopladores de burbujas

Los Minions son de esas caricaturas que les encantan a los niños porque son sinónimo de diversión gracias a sus intrépidas aventuras. Además, las caricaturas infantiles son una gran opción para crear juguetes caseros que los entretengan un buen rato, como los sopladores de burbujas hechos con botellas recicladas y que representan un tipo de manualidades que se hacen fácil y sin gastar casi nada.

Juguetes caseros con Minions: las manualidades para hacer sopladores de burbujas

Botes de plástico con diferentes Minions. Si tienes botellas vacías de pintura que traigan una taparrosca hermética, no los tires a la basura, mejor aprovéchalos para hacer unas burbujas rellenables inspiradas en los Minions. Solo tienes que lavar perfectamente los recipientes y poner el líquido especial con jabón. Para las ilustraciones, imprime a distintos personajes y pégalos con resistol que sea a prueba de agua.

4 manualidades de Minions para que los niños jueguen con burbujas|Pinterest

Sopladores de burbujas de Minions hechos con frascos reciclados. Los frascos de cristal que vas acumulando cada que un producto de la cocina se termina no siempre son basura manualidades de los Minions que entretengan a los niños. Solo necesitas pintar de amarillo para hacer el cuerpo, de azul para simular su overol y pegar un par de taparroscas para los ojitos. En el interior viene el líquido de burbujas y se puede hacer refill cada que se termine.

4 manualidades de Minions para que los niños jueguen con burbujas|Pinterest

Botella de plástico transformada en unas burbujas XL para los niños. Para que la diversión nunca se termine y tus pequeños puedan pasar horas de juego ininterrumpido, está la opción de hacer sopladores de burbujas en tamaño XL. Aquí se requiere de una botella de plástico de 1.5 litros, pintura de los colores clásicos de los Minions y mucho ingenio para las manualidades. Lo mejores es que podrás decidir entre agregar la famosa espátula o hacerle un agujero a la boquilla para que salgan solas.

4 manualidades de Minions para que los niños jueguen con burbujas|Pinterest

Espátulas para burbujas con las caritas de los Minions. En caso de que ya estés planeando la fiesta de cumpleaños de tus pequeños y quieras dar artículos personalizados para que todos los invitados se entretengan, puedes hacer espátulas sopladoras de burbujas que traigan las caras de los Minions o diferentes escenas de las películas. Para estas manualidades se necesitan botellas de plástico recortadas en círculos e ilustraciones adheridas.