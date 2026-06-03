6 cortes de pelo de corto a largo que se recomienda para el verano

El verano es uno de los momentos donde el pelo cobra más protagonismo, pero también cuando más sufre por el calor, el agua, etc. Es importante llevar a cabo hábitos de cuidado, pero los cortes de pelo también juegan un rol importante.

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Aquí te vamos a contar sobre los mejores cortes de pelo que se recomiendan para mujeres. Puedes optar por estilos largos o cortos para lucir de la mejor manera en este verano.

¿Cuáles son los cortes de pelo recomendados?

Pixie Cut Edgy

Este es un corte muy arriesgado ya que es muy corto, con la nuca despejada y orejas al aire, la parte superior ayuda a brindar versatilidad. Es un estilo con mucha personalidad que se recomienda para quienes buscan un look corto y fresco.

Soft box bob

El bob siempre está en tendencia, pero ahora se presenta más suave, con movimiento y menos rígido. Este estilo tiene una base recta, pero cuenta un desfilado ligero en puntas para suavizar el rostro. Se recomienda para los rostros ovalados y cuadrados. Y es ideal para las que buscan estilizar y mantener la forma incluso en verano.

Long bob capeado

Cabe destacar que las capas no son aleatorias ni decorativas: son estratégicas. Sirven para modular el volumen, resaltar una textura natural o facilitar un estilo versátil. Los contornos aportan ligereza o en la parte superior para potenciar el rebote.

Layered Curtain Shag

Después tenemos este corte con capas largas, flequillo cortina y mucho movimiento natural”, describe Juan Diego Teo. Es una melena midi o larga que favorece especialmente a los rostros cuadrados y ovalados.

Luxe Mid-Length

Este estilo es una melena de largo midi que es versátil y fácil de adaptar. Se usa por debajo de los hombros y se trabaja con capas invisibles. Es un corte intermedio elegante y clásico que favorece especialmente a rostros redondos y alargados.

Wolf Butterfly Cut

Por último, tenemos este corte de pelo que se encuentra entre el corte de pelo 'wolf cut' y el famoso butterfly, que lleva varias temporadas en lo más alto. Este estilo se caracteriza por estar cargado de capas, con flequillo largo y contornos que enmarcan el rostro. Es un corte de pelo que transmite ligereza y energía a partes iguales y que se puede adaptar a diferentes tipos de rostros.