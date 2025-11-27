Estas 8 plantas son perfectas para el clima frío y se ven preciosas en este invierno

Si buscas darle vida a tu hogar durante los meses fríos, existen plantas capaces de mantenerse radiantes incluso cuando baja la temperatura. Desde especies resistentes hasta opciones que florecen en invierno, estas ocho alternativas no solo soportan el clima helado, sino que también aportan color, textura y belleza a cualquier espacio.

Especialistas en jardinería revelaron en AD Magazine cuáles son aquellas plantas ideales para tener en tu casa durante la próxima estación, entre las que mencionaron:



Lavanda: resiste heladas y temperaturas bajas. Sus aceites naturales actúan como protección contra el frío. Mantiene su aroma y follaje incluso en invierno.

Margarita de otoño: florece en estaciones frías. Tolera suelos fríos y húmedos. Produce colores vibrantes cuando otras plantas dejan de florecer.

Cabello de doncella (Helecho): tolera bien ambientes frescos y sombreados. Sus frondas finas resisten variaciones de temperatura. Mantiene su verdor incluso en invierno.

Malvarrosa (Alcea): puede soportar heladas ligeras. Tiene raíces profundas que conservan nutrientes durante el frío. Rebrota con fuerza en temporadas frescas.

Istock Female plants in pot lavender

Equinácea: planta perenne capaz de sobrevivir a inviernos rígidos. Sus raíces potentes la mantienen estable en temperaturas bajas. Florece a finales del verano y resiste el frío del otoño e invierno.

Rosa de Navidad (Helleborus): una de las pocas plantas que florece en pleno invierno. Soporta heladas intensas y sus flores fuertes permanecen intactas con frío extremo.

Campanilla dálmata: tolera climas fríos y suelos poco fértiles. Sus flores delicadas resisten bajas temperaturas. Ideal para crecer entre rocas o zonas semisombreadas en invierno.

Vela magnífica (Gaura): resiste temperaturas bajas si el suelo drena bien. Sus tallos flexibles soportan vientos fríos y mantiene floración ligera incluso en climas frescos.

(ESPECIAL/CANVA) El helecho de Boston se ve hermosa en interiores.

Así debes cuidar tus plantas en invierno

Por otra parte, los expertos revelaron cómo debes cuidar tus plantas para que resistan las bajas temperaturas en invierno y aconsejaron:

