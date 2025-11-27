Estas 8 plantas son perfectas para el clima frío y se ven preciosas en este invierno
Resistentes, decorativas y fáciles de cuidar, checa cuáles son las mejores plantas que transformarán tu hogar en invierno sin sufrir las bajas temperaturas.
Si buscas darle vida a tu hogar durante los meses fríos, existen plantas capaces de mantenerse radiantes incluso cuando baja la temperatura. Desde especies resistentes hasta opciones que florecen en invierno, estas ocho alternativas no solo soportan el clima helado, sino que también aportan color, textura y belleza a cualquier espacio.
Especialistas en jardinería revelaron en AD Magazine cuáles son aquellas plantas ideales para tener en tu casa durante la próxima estación, entre las que mencionaron:
- Lavanda: resiste heladas y temperaturas bajas. Sus aceites naturales actúan como protección contra el frío. Mantiene su aroma y follaje incluso en invierno.
- Margarita de otoño: florece en estaciones frías. Tolera suelos fríos y húmedos. Produce colores vibrantes cuando otras plantas dejan de florecer.
- Cabello de doncella (Helecho): tolera bien ambientes frescos y sombreados. Sus frondas finas resisten variaciones de temperatura. Mantiene su verdor incluso en invierno.
- Malvarrosa (Alcea): puede soportar heladas ligeras. Tiene raíces profundas que conservan nutrientes durante el frío. Rebrota con fuerza en temporadas frescas.
- Equinácea: planta perenne capaz de sobrevivir a inviernos rígidos. Sus raíces potentes la mantienen estable en temperaturas bajas. Florece a finales del verano y resiste el frío del otoño e invierno.
- Rosa de Navidad (Helleborus): una de las pocas plantas que florece en pleno invierno. Soporta heladas intensas y sus flores fuertes permanecen intactas con frío extremo.
- Campanilla dálmata: tolera climas fríos y suelos poco fértiles. Sus flores delicadas resisten bajas temperaturas. Ideal para crecer entre rocas o zonas semisombreadas en invierno.
- Vela magnífica (Gaura): resiste temperaturas bajas si el suelo drena bien. Sus tallos flexibles soportan vientos fríos y mantiene floración ligera incluso en climas frescos.
Así debes cuidar tus plantas en invierno
Por otra parte, los expertos revelaron cómo debes cuidar tus plantas para que resistan las bajas temperaturas en invierno y aconsejaron:
- Reducir el riego: en invierno las plantas consumen menos agua, así que evita encharcarlas. Riega solo cuando la tierra esté seca al tacto.
- Asegurarse de un buen drenaje: el exceso de humedad es el principal enemigo en el frío; usa macetas con orificios y sustratos ligeros.
- Colocarlas donde reciban luz natural: acércalas a ventanas o zonas iluminadas para compensar los días más cortos.
- Proteger las raíces: utiliza mantillo, corteza o paja para mantener la temperatura estable en plantas exteriores.
- Evitar cambios bruscos de temperatura: no las coloques cerca de calefactores, corrientes de aire o puertas que se abren constantemente.
- Limpiar sus hojas: retirar el polvo ayuda a que aprovechen mejor la luz disponible.
- Revisar plagas: en invierno también aparecen, especialmente por la humedad. Inspecciona hojas y tallos con frecuencia.
- No abones en exceso: la mayoría de las plantas entran en reposo, así que el fertilizante puede estresarlas. Usa cantidades mínimas o suspéndelo hasta primavera.
Plantas