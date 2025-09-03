Estas son las 5 infidelidades más dolorosas: descubre cuáles destruyen cualquier relación

La traición en una relación se considera uno de los impactos emocionales más intensos que alguien puede atravesar. No se limita a un error pasajero, sino que representa una quiebra seria en la confianza, base indispensable en cualquier vínculo amoroso.

Especialistas en psicología señalan que esta falta de lealtad no siempre se manifiesta a nivel físico, también puede aparecer de otras maneras, y en todas ellas provoca sufrimiento, inseguridad y resentimiento. En esta nota te contamos cuales fueron calificada como las más graves.

1. La infidelidad emocional

Es una de las traiciones más complejas de superar, ya que significa que la persona involucrada creó un lazo íntimo con alguien más. Aunque no haya caricias ni encuentros físicos, compartir confidencias, apoyo constante y momentos exclusivos con otra persona fuera del vínculo amoroso puede doler incluso más que una aventura breve.

2. La infidelidad física

El contacto sexual fuera de la relación es el engaño más conocido y también uno de los que más hiere. Imaginar a la pareja entregándose a otro individuo provoca enojo, resentimiento y en muchos casos la separación definitiva. La autoestima suele quedar dañada de manera profunda, haciendo muy difícil la recuperación.

3. La infidelidad online

Con el auge de las redes sociales, el sexting han dado paso a un nuevo tipo de engaño. Aunque no haya contacto físico, el componente erótico y secreto lo convierte en una traición real, capaz de fracturar la confianza.

4. El microengaño y los coqueteos ocultos

Las pequeñas faltas también lastiman. Ocultar una salida, borrar conversaciones o aceptar insinuaciones son gestos de infidelidad. Aunque aparenten ser simples juegos, suelen anticipar una traición más seria y deterioran la confianza de la pareja.

5. La relación paralela

Es la forma más grave, cuando no solo existe contacto físico, sino también una segunda relación estable y constante. Se trata de una verdadera “doble vida” que convierte al vínculo principal en algo frágil y casi imposible de sostener.

En cualquier presentación, la infidelidad deja cicatrices emocionales. Para algunos significa el cierre definitivo, mientras que otros buscan enfrentarlo con ayuda profesional y diálogo. Lo cierto es que estas cinco formas de engaño son las que más hieren y rompen las bases de cualquier unión.

