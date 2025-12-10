iPhone 15 Pro vs. iPhone 17 Pro: cuál de los dos tiene mejor cámara y cómo configurarla
Compara las potentes cámaras de estos iPhone para que descubras cuál rinde mejor en distintas situaciones fotográficas. Checa cómo ajustar sus configuraciones.
Si estás pensando en renovar tu teléfono y la cámara es tu prioridad, comparar el iPhone 15 Pro con el nuevo iPhone 17 Pro es clave para elegir correctamente. Ambos modelos ofrecen resultados fotográficos de alta calidad, pero sus sensores, procesamiento de imagen y herramientas de personalización marcan diferencias importantes.
En esta guía te explicamos cuál de los dos tiene el mejor desempeño en fotografía y video, y además te mostramos cómo configurarlo para obtener imágenes más nítidas, luminosas y profesionales en cualquier situación.
¿Qué celular tiene la mejor cámara?
La respuesta concreta es: depende para qué deseas utilizarlo. De acuerdo al portal oficial de Apple, si buscas una cámara confiable, equilibrada y eficaz para fotos del día a día (paisajes, retratos, salidas, redes sociales, etc.) el iPhone 15 Pro sigue siendo muy sólido.
Sin embargo, si quieres lo máximo en versatilidad, calidad, zoom, mejores selfies y potencia para fotos o videos más exigentes (para viajes, retratos, generalistas, móvil como herramienta creativa o profesional), entonces el iPhone 17 Pro claramente ofrece una ventaja notable.
Las características que ofrece cada modelo de iPhone
iPhone 15 Pro:
- Cámara principal: 48 MP con estabilización por desplazamiento de sensor, muy buena para fotos con buena definición y en variadas condiciones de luz.
- Teleobjetivo: 3× óptico.
- Ultra gran angular y conjunto de cámaras versátil para uso común.
- Ideal si buscas calidad sólida, balance general y buen rendimiento en fotos cotidianas.
iPhone 17 Pro:
- Todas las cámaras traseras —principal, ultra gran angular y teleobjetivo— son de 48 MP, lo que mejora la calidad especialmente en ultra gran angular y teleobjetivo comparado con los sensores de 12 MP del 15 Pro.
- Teleobjetivo más potente: zoom óptico de 4×.
- Cámara frontal mejorada: sensor de 18 MP con mejores selfies y videos, y mayor flexibilidad para fotos en horizontal sin rotar el teléfono.
- Mejor procesamiento de imagen, video en 4K con opciones más profesionales.
Así puedes configurar la cámara en ambos dispositivos
Las opciones son muy similares en ambos modelos, pero el 17 Pro tiene funciones extra:
Para el iPhone 15 pro:
- Activar la máxima resolución (48 MP): ir a Configuración > Cámara > Formatos. Activar: Resolución máxima (48 MP) o Capture en ProRAW 48 MP / HEIF Max (según te aparezca). ProRAW 48 MP = mayor calidad y más detalle (archivos pesados).
- Activar Estilos Fotográficos: abre la Cámara. En la parte superior, selecciona Estilos fotográficos. Recomendado para mejor calidad (Rico Contraste para fotos más impactantes o Estándar +1 Claridad +5 Tono cálido, para tonos más naturales)
- Para video de máxima calidad: ir a Configuración > Cámara > Grabar video: 4K a 60 fps (fluido, calidad máxima). Activa: HDR, estabilización mejorada, audio espacial. Si grabas profesional activa ProRes (solo si tienes espacio suficiente).
Para el iPhone 17 pro:
- Activar 48 MP en TODAS las cámaras: ir a Configuración > Cámara > Formatos. Activa HEIF Max 48 MP y Apple ProRAW 48 MP
- Mejora de cámara frontal (18 MP): abre Cámara > cambia a modo Selfie > toca la flecha superior para ver opciones y activa HDR, Activa Estilos fotográficos y usa Temporizador de 3s para selfies más nítidas (evita movimiento)
- Ajustes recomendados de video: ir a Configuración > Cámara > Grabar video en 4K a 60 fps Dolby Vision HDR y activa ProRes Log (si vas a editar color profesionalmente), bloqueo de grabación rápida y la estabilización activa para escenas con movimiento.