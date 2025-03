JUDY JELAGAT DE KENIA Y TADU ABATE DE ETIOPÍA SE IMPONEN EN EL 21K GUADALAJARA ELECTROLIT NUTRIDO POR GRANVITA VESTIDO POR ADIDAS 2025

La keniana Judy Jelagat establece récord en territorio nacional en medio maratón.

Este domingo 23 de febrero disfrutamos de un evento histórico para el atletismo en el 21K Guadalajara Electrolit nutrido por Granvita vestido por Adidas 2025, primera carrera Etiqueta Platino en nuestro país, que culminó con récord en territorio nacional en la rama femenil.

En el marco de los festejos del Aniversario 483 de la Fundación de Guadalajara, 21 mil atletas tomaron la salida en este magno evento bajo la organización del Gobierno de Guadalajara a través de Comude, con punto de salida y meta en la emblemática Glorieta Minerva.

La encargada de dar la salida a los corredores fue Verónica Delgadillo García, primera presidenta municipal de Guadalajara, quien momentos antes por el sonido ambiente les deseo suerte además de agradecer su visita.

En la rama femenil la keniana Judy Jelagat Kemboi estableció nueva marca en territorio nacional con tiempo de 1 hora 07 minutos y 45 segundos, destrozando la marca establecida el año pasado también en el 21K tapatío, por la etíope Aberu Ayana Mulisa de 1:08:51.

Desde los primeros cinco kilómetros Judy Jelagat marcó una gran distancia de sus perseguidoras para llegar en solitario a la meta, dejando en la segunda y tercera posición a sus compatriotas Hela Jelagat Kiprop (1:10:23) y Janet Ruguru Gichumbi (1:11:46).

La jalisciense Isabel Oropeza Vázquez, fue la mejor mexicana al llegar en la sexta posición con tiempo de 1:14:42.

Isabel Oropeza se mostró contenta con su resultado llevándose los aplausos de los espectadores, quienes a finales del año pasado la vieron ganar el maratón tapatío: “Se trabajo toda la ruta sobre todo mentalmente, hubo momentos donde flaquee un poco pero me recuperé; no es el tiempo para el que era mi objetivo pero igual muy contenta con mi resultado”.

En la rama varonil se dio un cerrado duelo que terminó con la victoria de Tadu Abate Deme de Etiopía, quien mejoró su tercer lugar conseguido el año pasado en este evento, deteniendo el reloj en 1:02:02. La segunda y tercera posición fue para los kenianos Rhonzas Lokitam Kilimo, campeón en la edición del 2022 ahora con tiempo de 1:02:06 y a Justus Kipkogei Kangogo con 1:02:19.

El tapatío José Luis Santana Marín, también dio la cara por los nacionales al llegar en la sexta posición con tiempo de 1:04:37.

“Contento porque a pesar de ser una ruta pesada me fue bien, no me sentí como quería, pero la sensación ahí va poco a poco y pues ya listo para las siguientes competencias. Prácticamente está muy padre la ruta, sé que siempre se pone muy difícil, pero es lo importante para seguir mejorando”, comentó Santa Marín.

Los encargados de entregar los reconocimientos a los ganadores fueron Verónica Delgadillo García, acompañada por Pablo Lemus Navarro, gobernador del Estado de Jalisco; Francisco Borao, presidente de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia; Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo; Fernando Ortega Ramos, director general del CODE Jalisco; Crystal Zavala López, coordinadora general de Construcción de Comunidad y David Prado Arredondo, director general de Comude Guadalajara.

La ruta del 21K Guadalajara recorrió las principales avenidas partiendo de la Glorieta Minerva para tomar Vallarta, Niño Obrero, Lázaro Cárdenas, Chapalita, De las Rosas, Mariano Otero hasta la calle Argentina y retorno a la meta.

Fueron 74 dependencias del estado y de los municipios de Guadalajara y Zapopan, que junto al comité organizador, universidades, asociaciones civiles y voluntarios, formaron una fuerza de 3 mil 200 elementos encargados de brindar la atención a las y los atletas participantes, así como a los espectadores.

Modernidad, tradición y el reconocimiento a las jaliscienses ilustres, fueron los símbolos de esta competencia, en la que los participantes recibieron una medalla conmemorativa creada por la artista tapatía Mónica Leyva, en la que plasmó el rostro de la educadora y humanista Irene Robledo, cuyos restos descansan en la Glorieta de Las y Los Jaliscienses Ilustres.