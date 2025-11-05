Julián Figueroa tenía esta preciosa casa, hoy está en el abandono y además se incendió

Julián Figueroa heredó de su padre una casa en Veracruz, pero desde hace años se encuentra abandonada, ya que el hijo menor de Joan Sebastian murió en 2023 y en este 2025 su expareja reveló la causa de ello. La propiedad recientemente se incendió, hecho que causó daño en la estructura.

De acuerdo a diversas fuentes, la causa del siniestro fue que la vivienda es refugio para las personas en situación de calle y en esta ocasión no fue la excepción, ya que al encender una fogata en el interior las llamas se salieron de control, lo que provocó que ardiera la vivienda de José Julián, de quien depositarán sus cenizas en un lugar específico.

Julián Figueroa heredó de su padre esta casa, la cual perteneció a la familia de Salma Hayek

La casa de Julián Figueroa y su relación con Salma Hayek

A principios de los años 2000, Joan Sebastian compró una casa en Veracruz y no cualquiera, sino la vivienda donde Salma Hayek creció, antes de que iniciara en la televisión mexicana y brillara en Estados Unidos. El intérprete de “Tatuajes” hizo trato con el padre de la actriz con el objetivo de restaurarla.

El cantautor tenía el objetivo de convertir la antigua casa de Salma Hayek en un restaurante; sin embargo, el proyecto nunca se concretó por causas desconocidas. Por lo anterior, la casa fue heredada a su Julián Figueroa, quien a su misma vez se la dejó a su pequeño hijo José Julián tras su muerte.

“Es mía. Ya me había comentado eso mi mamá [Maribel Guardia], que la tengo en ruinas. Yo no la tengo en ruinas, mi papá la compró en ruinas porque tenía planeado hacer un proyecto ahí”, mencionó Julián para una entrevista en 2022.

¿Quién fue Julián Figueroa?

Julián Figueroa fue un cantautor, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, y falleció en 2023 con tan solo 27 años en el interior de su casa en la Ciudad de México. El hijo del “Rey del Jaripeo” incursionó en la música formalmente tras la muerte de su padre en 2015, aunque en sus últimos años de vida estaba un poco alejado de una de las 7 bellas artes.