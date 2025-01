Imelda Tuñón rompe el silencio y revela la causa de muerte de Julián Figueroa

Ahora que está en su apogeo la controversia legal y mediática entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia , han salido a relucir todo tipo de cosas, incluso la causa de muerte de Julián Figueroa.

Recordemos que este viernes 31 de enero se cumplen los 10 días de custodia de Maribel Guardia sobre José Julián, por lo que se desconoce si el menor regresará con su madre o pasará más días con su abuela.

Te puede interesar: Julián Figueroa no quería que Maribel Guardia criara a su nieto, aseguran

¡Tiene vicios y quiere ser padre! Leo podría rehabilitarse por su hijo [VIDEO] Leo es huérfano y vive solo. Asegura que está triste porque Cynthia no quiere criar al hijo que tuvieron. Acepta que tiene vicios, pero cambiaría por su hijo.

En las últimas horas, Imelda Tuñón acudió a los juzgados a rendir su declaración y a presentar sus pruebas toxicológicas para demostrar que no consume ningún tipo de sustancia ilegal como se ha dicho. A su salida habló de cómo va el proceso y le pidió disculpas a su suegra.

¿De qué murió Julián Figueroa?

El próximo 9 de abril se cumplirán dos años de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y el finado Joan Sebastian; sin embargo, su muerte desató todo tipo de rumores y especulaciones ya que únicamente se dijo que había fallecido de forma inesperada en su casa ubicada al sur de la CDMX.

Ahora que Imelda Tuñón y Maribel Guardia se encuentran confrontadas, la viuda de Julián Figueroa decidió romper el silencio y en compañía de sus abogados declaró al reportero Ernesto Buitrón cuál fue la causa de muerte de su expareja.



“Para empezar, Julián murió de un infarto y yo quisiera por favor que sí se respetara mucho esa parte, que a Julián no se le meta en esto, es el papá de mi hijo y al final del día no quiero que él tenga un recuerdo en donde después de que su papá falleció todavía se está hablando mal de él, porque Julián no está aquí para defenderse de lo que se está hablando de él y son recuerdos que van a quedar en la mente de mi hijo…”, dijo Imelda Garza Tuñón.

Te puede interesar: Maribel Guardia, ausente en la obra ‘Lagunilla Mi Barrio’ en medio de conflicto con Imelda Tuñón

¿Imelda Tuñón confirmó lo que dice el acta de defunción de Julián Figueoa? Luego de pedir respeto a la memoria de Julián Figueroa, Imelda Tuñón aseguró que el acta de defunción del padre de su hijo es clara y revela las razones de su muerte.

“...Su acta de defunción lo dice claramente, fue por un infarto al miocardio”, finalizó Imelda Tuñón.