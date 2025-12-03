Esta moneda cualquiera podría tenerla y vale una fortuna para los coleccionistas

Con frecuencia, una moneda antigua es percibida como "chatarra" y muchas personas prefieren arrumbarlas. Sin embargo, existen piezas que, por su extrañeza, diseño y características, adquieren un valor monetario exorbitante, en especial si tienen algún detalle que las hace únicas, como son los errores de impresión o acuñación que solo pocos modelos tienen.

Es el caso de esta divisa mexicana que inicialmente valía 50 pesos, pero por una falla en su acuñación ahora se vende hasta por 525 mil pesos, es decir, un aproximado de 28 mil 700 dólares por el tipo de cambio actual. Y aunque suene como un precio sin sentido porque ya es obsoleta para las transacciones, todo se debe a que además de que este modelo ya no está en circulación, una de sus carátulas es distinta al resto.

Así es la moneda de 50 pesos que hoy vale medio millón por un error

El numisma en cuestión pertenece a la corrida de 1983, cuando todavía se manejaban las monedas de 50 pesos en lugar de los famosos "billetes de ajolote" que actualmente se usan para esta denominación. Su diseño es simple, pero representativo, pues la carátula principal le rinde honor a la Piedra de Coyolxauhqui y al Templo Mayor de México, según datos de Banxico.

Al reverso, cuenta con una impresión del Escudo Nacional y la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". Es aquí donde esta moneda de colección adquiere valor, pues tiene una deformación que se habría provocado al momento de que pasó por las imprentas especiales, lo que hizo que algunas de las letras tuvieran mayor relieve que las normales.

Cómo comprar una moneda de colección en internet

Este extraño numisma que es codiciado entre los coleccionistas está a la venta en el portal de Mercado Libre. Como recomendación general, antes de hacer la transacción, lo ideal es verificar la confiabilidad de las páginas de internet y la reputación de los vendedores, para así evitar estafas.