Las 3 plantas que SIEMPRE debes podar de tu jardín para que esté hermoso y quizá no lo sabías

Tener un jardín hermoso y bien cuidado es más fácil de lo que parece si sabes cómo mantener tus plantas. Aunque muchas personas lo pasan por alto, la poda es clave para estimular el crecimiento, mejorar la floración y evitar que se vean descuidadas. Por eso, una experta reveló cuáles son las 3 especies que siempre debes podar para que tu patio luzca sano, ordenado y lleno de vida, y que quizá no lo sabías.

De acuerdo a la paisajista Carolina Pell, existen ciertas plantas con las que tienes que tener más cuidado para lograr un patio más verde, equilibrado y lleno de vida durante todo el año.

Estas son las plantas que conviene podar regularmente

Agapanthus: ayuda a mantener la planta sana, fuerte y con una floración más abundante. Además, estimula nuevas flores, mejora su apariencia y previene tanto enfermedades como plagas.

Arbustos ornamentales (bugambilia, hibiscus o jazmín): podarlos ayuda a controlar su tamaño, promover un crecimiento más frondoso y mejorar la floración. Además, evita que se vean desordenados o invadan otros espacios.

Plantas aromáticas (romero, lavanda, albahaca): la poda frecuente favorece hojas más fuertes, evita que se vuelvan leñosas y mantiene su aroma intenso. También prolonga su vida y mejora su aspecto.

Los principales cuidados que debes tener con las plantas de tu jardín

Expertos del sitio Pur Plant mencionaron los principales cuidados que debes tener con las plantas de tu jardín para que crezcan sanas y se vean siempre hermosas:

