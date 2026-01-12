Las 3 plantas que SIEMPRE debes podar de tu jardín para que esté hermoso y quizá no lo sabías
Existen plantas que debes podar para que crezcan sanas, luzcan frondosas y mantengan una apariencia armoniosa. Checa cuáles son según especialistas.
Tener un jardín hermoso y bien cuidado es más fácil de lo que parece si sabes cómo mantener tus plantas. Aunque muchas personas lo pasan por alto, la poda es clave para estimular el crecimiento, mejorar la floración y evitar que se vean descuidadas. Por eso, una experta reveló cuáles son las 3 especies que siempre debes podar para que tu patio luzca sano, ordenado y lleno de vida, y que quizá no lo sabías.
De acuerdo a la paisajista Carolina Pell, existen ciertas plantas con las que tienes que tener más cuidado para lograr un patio más verde, equilibrado y lleno de vida durante todo el año.
Estas son las plantas que conviene podar regularmente
- Agapanthus: ayuda a mantener la planta sana, fuerte y con una floración más abundante. Además, estimula nuevas flores, mejora su apariencia y previene tanto enfermedades como plagas.
- Arbustos ornamentales (bugambilia, hibiscus o jazmín): podarlos ayuda a controlar su tamaño, promover un crecimiento más frondoso y mejorar la floración. Además, evita que se vean desordenados o invadan otros espacios.
- Plantas aromáticas (romero, lavanda, albahaca): la poda frecuente favorece hojas más fuertes, evita que se vuelvan leñosas y mantiene su aroma intenso. También prolonga su vida y mejora su aspecto.
Los principales cuidados que debes tener con las plantas de tu jardín
Expertos del sitio Pur Plant mencionaron los principales cuidados que debes tener con las plantas de tu jardín para que crezcan sanas y se vean siempre hermosas:
- Riego adecuado: cada planta tiene necesidades distintas; evita tanto el exceso como la falta de agua.
- Buena exposición al sol: asegúrate de que reciban la cantidad de luz correcta según su especie.
- Poda regular: elimina hojas, ramas y flores secas para estimular un mejor crecimiento.
- Suelo nutritivo: usa tierra de calidad y abonos orgánicos para fortalecer las plantas.
- Control de plagas: revisa con frecuencia para detectar insectos u hongos a tiempo.
- Fertilización periódica: aporta nutrientes en las temporadas adecuadas para favorecer la floración.
- Drenaje correcto: evita el encharcamiento para prevenir la pudrición de raíces.
- Limpieza del jardín: retira restos vegetales para mantener un entorno sano.