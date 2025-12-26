11 plantas hermosas que duran todo el año porque son resistentes y fáciles de cuidar
Si quieres llenar tu hogar de verde sin complicarte, checa estas plantas que son una excelente opción: son hermosas, resistentes y fáciles de cuidar.
Tener plantas en casa no tiene por qué ser complicado. Estas 11 especies hermosas destacan por su resistencia y bajo mantenimiento, lo que las convierte en opciones ideales para disfrutar de un ambiente verde y lleno de vida durante todo el año, incluso si no tienes mucha experiencia en jardinería.
Expertos de AD Magazine compartieron una lista con las plantas ideales para tener en tu hogar, capaces de sobrevivir en el interior, dado que por su naturaleza cuentan con la facilidad de crecer incluso en "ambientes complicados".
Estas son las mejores plantas para tener en tu casa y no requieren tanto cuidado
1. Sansevieria (lengua de suegra): muy resistente; tolera poca luz y riegos espaciados.
2. Pothos: crece con facilidad, se adapta a distintos ambientes y requiere poco mantenimiento.
3. Zamioculca: soporta olvidos de riego y mantiene sus hojas verdes y brillantes todo el año.
4. Cactus: necesitan muy poca agua y son ideales para espacios soleados.
5. Suculentas: almacenan agua en sus hojas, lo que las hace duraderas y fáciles de cuidar.
6. Ficus elastica: de hojas grandes y decorativas; resistente y de crecimiento moderado.
7. Palma areca: aporta un toque tropical y se adapta bien a interiores luminosos.
8. Espatifilo (cuna de Moisés): resistente, fácil de mantener y con floración elegante.
9. Drácena: tolera diferentes niveles de luz y requiere riego moderado.
10. Helecho: ideal para interiores; resistente si se mantiene con humedad constante.
11. Aloe vera: fácil de cuidar, resistente y con propiedades beneficiosas.
Los cuidados que debes tener con estas plantas
Para que estas plantas se mantengan sanas y bonitas durante todo el año, expertos del portal Verdecora explicaron que es importante seguir algunos cuidados básicos que funcionan para la mayoría de ellas:
- Riego moderado: evita el exceso de agua. La mayoría de estas plantas prefieren que el sustrato se seque ligeramente entre riegos.
- Buena iluminación: colócalas en lugares con luz natural indirecta; solo cactus y suculentas toleran sol directo.
- Macetas con drenaje: asegúrate de que la maceta tenga orificios para evitar encharcamientos.
- Limpieza de hojas: retira el polvo con un paño húmedo para que respiren mejor y luzcan brillantes.
- Fertilización ocasional: aplica fertilizante suave cada cierto tiempo, especialmente en primavera y verano.
- Control de plagas: revisa hojas y tallos de forma periódica para detectar insectos a tiempo.
- Evitar cambios bruscos: no las expongas a corrientes de aire frío o calor extremo.