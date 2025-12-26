11 plantas hermosas que duran todo el año porque son resistentes y fáciles de cuidar

Tener plantas en casa no tiene por qué ser complicado. Estas 11 especies hermosas destacan por su resistencia y bajo mantenimiento, lo que las convierte en opciones ideales para disfrutar de un ambiente verde y lleno de vida durante todo el año, incluso si no tienes mucha experiencia en jardinería.

Expertos de AD Magazine compartieron una lista con las plantas ideales para tener en tu hogar, capaces de sobrevivir en el interior, dado que por su naturaleza cuentan con la facilidad de crecer incluso en "ambientes complicados".

Estas son las mejores plantas para tener en tu casa y no requieren tanto cuidado

1. Sansevieria (lengua de suegra): muy resistente; tolera poca luz y riegos espaciados.

Lo ideal es colocar la lengua de suegra en la habitación.|(ESPECIAL/Canva)

2. Pothos: crece con facilidad, se adapta a distintos ambientes y requiere poco mantenimiento.

El potus roto es la planta de moda: fácil de cuidar y muy hermosa|Crédito: Getty Images

3. Zamioculca: soporta olvidos de riego y mantiene sus hojas verdes y brillantes todo el año.

La Planta ZZ (Zamioculcas zamiifolia)|Fuente: Canva

4. Cactus: necesitan muy poca agua y son ideales para espacios soleados.

Los cactus son una opción de plantas que no se van a secar si no las riegas diario|Crédito: Freepik

5. Suculentas: almacenan agua en sus hojas, lo que las hace duraderas y fáciles de cuidar.

Las suculentas son fáciles de cuidar, pero aun así las malas prácticas podrían dañarlas|Canva

6. Ficus elastica: de hojas grandes y decorativas; resistente y de crecimiento moderado.

La ficus es, quizás, la más compleja de cuidar de esta lista.|(ESPECIAL/Canva)

7. Palma areca: aporta un toque tropical y se adapta bien a interiores luminosos.

La palma areca queda perfecto en espacios minimalistas.|(Especial/Canva)

8. Espatifilo (cuna de Moisés): resistente, fácil de mantener y con floración elegante.

El Espatifilio es perfecto para la oficina.|(ESPECIAL/Canva)

9. Drácena: tolera diferentes niveles de luz y requiere riego moderado.

La Drácena se adapta a luz indirecta o sombra parcial.|La Drácena se adapta a luz indirecta o sombra parcial. (CANVA)

10. Helecho: ideal para interiores; resistente si se mantiene con humedad constante.

|Getty Images / Michel VIARD

11. Aloe vera: fácil de cuidar, resistente y con propiedades beneficiosas.

El áloe vera tiene propiedades curativas.|(ESPECIAL/Canva)

Los cuidados que debes tener con estas plantas

Para que estas plantas se mantengan sanas y bonitas durante todo el año, expertos del portal Verdecora explicaron que es importante seguir algunos cuidados básicos que funcionan para la mayoría de ellas:

