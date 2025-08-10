Las 4 plantas que puedes tener aunque se te olvide regarlas (no se van a secar y son hermosas)

La decoración con naturaleza es cada vez más popular, en especial desde que comenzaron a conocerse qué plantas son ideales para estar en departamentos y que aun así no se van a secar. Todo gracias a que se trata de especies que, por su naturaleza y origen, son resistentes incluso cuando tienen poca luz natural y se riegan pocas veces a la semana (ya sea por cuestiones de tiempo o por descuidos).

4 plantas que puedes tener en tu casa y no se van a secar aunque no las riegues

Salvia

Otra alternativa de plantas que no se van a secar si no las riegas todos los días, es la Salvia. Y es que además de que su pulpa tiene grandes beneficios, se trata también de una especie que no necesita que todos los días se le dé mantenimiento.

Según datos de Plant Addicts, esta especie incluso es poco tolerante al agua. Es decir, aunque sí le es indispensable para vivir, la requiere solo en pocas cantidades, ya que podría pudrirse si se hidrata en exceso.

Crédito: Freepik Existe una gran variedad de plantas que no se van a secar aunque no las riegues a diario

Cuna de Moisés

La Cuna de Moisés, también conocida como Espatifilo, es una especie perfecta para quienes son un tanto descuidados y no siempre están al pendiente. Si bien son originarias de climas tropicales, han ido desarrollando cierta resistencia para sobrevivir en ambientes ajenos a su naturaleza, lo que las convierte en plantas que pueden soportar lapsos de tiempo sin tener agua.

No obstante, algo que debes tener en cuenta al momento de adquirir un “lirio de la paz”, es que sí necesita recibir luz natural para que su flor se mantenga impecable. Asimismo, no es recomendable dejarlas más de 3 días completamente abandonadas, puesto que es aquí cuando podrían empezar a sufrir estragos y debilitarse.



Cactus

Por excelencia, los cactus son las plantas preferidas de las personas distraídas, en especial porque no requieren de cuidados minuciosos. Esto ya que al provenir de climas áridos y temperaturas extremas, tienen la capacidad de gestionar la falta de agua, sumado a que pueden almacenar un poco de agua en su interior para cuando ya sea indispensable.

Crédito: Freepik Los cactus son una opción de plantas que no se van a secar si no las riegas diario

Suculentas

Si buscas plantas que no se van a secar (aún si pasas días sin regarlas), pero que tengan una apariencia discreta y decoren sutilmente tu hogar, entonces las suculentas podrían ser tu mejor opción. De acuerdo con el portal especializado BeGreen, una de las características principales de esta especie, es que son capaces de acumular agua en sus hojas y tallos.

Esto implica que por sí mismas vayan creando una especie de suministro para hidratarse cuando sea necesario. Así que no tendrás que preocuparte de que pierdan su brillo con el paso del tiempo y además lucen increíbles en espacios pequeños.