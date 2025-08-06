Las 4 plantas que NO necesitan luz: crecen preciosas aunque no les dé sol

Tener plantas en el hogar es una práctica cada vez más común, pues actualmente existe información suficiente para saber que no todas necesitan luz ni espacios inmensos para sobrevivir y conservarse radiantes. Y precisamente conocer estos datos facilita el encontrar los tipos indicados para cada espacio, sobre todo cuando se trata de lugares con condiciones estrictas, como cuartos sin una entrada constante de sol.

¿Quieres una planta para tu hogar? 4 especies que no necesitan luz para sobrevivir

Aloe Vera

Además de los múltiples beneficios que otorga el gel emanado por sus hojas, el Aloe Vera es también una planta idónea para estar en departamentos. Esto ya que no requiere de flujo constante de luz natural, pues según el Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral, está facultado para sobrevivir en climas extremos por su similitud con los cactus.

Crédito: Pixabay Además de los beneficios que tiene su pulpa, el Aloe Vera es una buena opción de plantas que no necesitan tanta luz ni estar en sol

Helecho culantrillo

Entre la familia de helechos, -una de las especies más concurridas para decorar una casa-, la versión de culantrillo es perfecto para utilizarse como plantas de interior que no necesitan luz. Sus características más atractivas, incluyen la capacidad de estar a la sombra, desarrollarse aún sin luz directa y sobrevivir a la humedad, por lo que puede estar en la cocina y el baño sin correr riesgos.



Sansevieria

La llamada “Lengua de suegra” es una planta que funciona de manera espléndida para decorar habitaciones con nulo flujo de luz natural, de modo que no requieren de cuidados minuciosos para sobrevivir. Por si fuera poco, el portal especializado Easy Plant, indica que se trata de una especie que tiene el poder de purificar el aire, haciéndola mucho más beneficiosa.

Crédito: Pixabay La “Lengua de suegra” es una de las plantas que no necesitan luz para sobrevivir

Pothos o “planta del dinero”

Otra opción de plantas que no necesitan luz y se mantienen preciosas aun sin estar expuestas al sol, es la Pothos, conocida también como “planta del dinero” y “la planta más fácil de cuidar”. Como su apodo lo indica, por su naturaleza en el sureste asiático, logra adaptarse bien a cualquier espacio, clima y condiciones climáticas.