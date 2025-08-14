Las 7 plantas que crecen en agua (sin tierra) y son PERFECTAS para decorar tu hogar

La decoración con naturaleza es cada vez más popular, en especial ahora que existe mayor información respecto a qué plantas son ideales para cada tipo de espacio. Una alternativa que muchas personas están adoptando, son las que crecen en agua y no les pasa nada si no tienen tierra porque pueden permanecer impecables.



Poto

El Epipremnum aureum, también conocido como poto o pothos, es una especie que por su origen tropical, tiene la capacidad de mantenerse solo en agua y además, gestiona su propia hidratación para conservarse en buen estado. Según expertos del sitio especializado Bunnys Garden, solo necesita estar en un florero o maceta amplio para que sus hojas puedan expandirse y posicionarse cerca del flujo de iluminación.



Bambú

El Lucky Bamboo, cuyo nombre científico es Dracaena sanderiana, es una de las plantas que crecen fácilmente en el agua y se adaptan a sitios sin tierra, aunque sí necesitan tener acceso a luz natural. Por si fuera poco, es un gran aliado para quienes creen en el Feng Shui, pues se le considera como un amuleto para atraer la buena suerte al hogar.

Canva El bambú es una de las plantas que pueden permanecer radiantes si las pones solo en agua.

Monstera

Esta es quizá una de las plantas más utilizadas para la decoración de interiores. Y no es casualidad, ya que se trata de una especie que sobrevive bien en habitaciones, salas, comedores, cocinas y hasta baños, porque se adapta a la humedad.



Planta china del dinero

Para quienes buscan una alternativa que sea bonita, sobreviva sin tierra y además atraiga la fortuna a una casa, la Pilea peperomioides, llamada también “planta china del dinero” es ideal. Tal como explica The Spruce, un sitio especializado en el hogar, se mantiene en condiciones óptimas si solo la dejas en agua; además de que se le cataloga también como una purificadora de aire natural y no representa riesgos para niños ni mascotas.



Jacinto de agua

Si quieres una planta que irradie color y se vea bonita, el Jacinto de agua podría ser la mejor opción. Como su nombre lo dice, esta especie es capaz de desarrollarse estando únicamente en territorios acuáticos.

Sin embargo, tiene la característica negativa de que es considerada como invasora, por lo que, según datos del Gobierno de México, no es óptima para convivir con otros tipos de flora. Así que tómalo en cuenta si eliges esta.



Planta de jade

Es una suculenta proveniente de provincias sudafricanas, no requiere forzosamente de ser cultivada en tierra, ya que por su naturaleza puede convivir perfectamente en agua. En cuanto al clima óptimo para la planta de jade, se recomienda tenerla en un lugar de cálido a templado, ya que no soporta temperaturas bajas.

Canva Existen varias plantas que pueden crecer en agua y se ven muy lindas en el hogar

Lazo de amor

La planta araña o lazo de amor se distingue de entre las demás por sus hojas largas que parecen estar siempre cayendo. De igual manera, es una gran apuesta entre las plantas que crecen en agua, incluso sin tener tierra, ya que tiene alta resistencia a la humedad.