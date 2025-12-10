Liberan boletos para Bad Bunny en CDMX: este es el precio para el concierto

Los seguidores de Bad Bunny en la Ciudad de México tienen nuevamente motivos para emocionarse: se habilitaron nuevos boletos para todas las fechas del DtMF World Tour 2025. La actualización abarca varias zonas del Estadio GNP Seguros y permite realizar la compra de forma directa, sin filas digitales y con acceso inmediato.

Tras la fuerte demanda registrada durante la preventa y la venta general, muchos pensaron que ya no habría forma de asistir. Sin embargo, surgió una nueva oportunidad: Ticketmaster liberó más lugares para cada fecha, aunque la cantidad es limitada. Si aún no aseguras tus boletos, lo ideal es adquirirlos cuanto antes para no quedarte fuera del show.

Miles de fans que llevaban días revisando la plataforma sin éxito se sorprendieron al encontrar nuevas entradas disponibles. Según la página oficial del estadio, esta liberación incluye boletos de diferentes rangos de precio, desde los más accesibles hasta los de categoría premium, lo que permite que más personas puedan acceder después de las primeras ventas. Los precios pueden variar según la sección del estadio y la demanda, pero estos rangos sirven como referencia obtenida de ventas anteriores.



General A : entre $2,000 y $3,000 pesos

: entre $2,000 y $3,000 pesos General B: de $1,200 a $1,800 pesos

de $1,200 a $1,800 pesos Grada baja (100): desde $1,500 pesos

desde $1,500 pesos Grada media (200) : a partir de $900 pesos

: a partir de $900 pesos Grada alta (300): desde $600 pesos

desde $600 pesos Zonas VIP/Platino: arriba de $4,000 pesos

¿Por qué se liberaron boletos para ver a Bad Bunny en CDMX?

En giras internacionales de gran formato, como la de Bad Bunny, es común que se liberen boletos semanas después de la venta inicial. Esto suele deberse a ajustes en el mapa del recinto, redistribución de zonas con visibilidad limitada o entradas que regresan al sistema tras cancelaciones. Cuando se actualiza el inventario, se habilitan nuevos lugares para el público.

Bad Bunny llega con su nuevo álbum, listo para hacer delirar a miles de mexicanos en su show.|Fuente: Bad Bunny - Facebook Oficial

La expectativa es altísima y la demanda volvió a crecer, pues la gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, inspirada en su más reciente álbum, ha sido catalogada como una de las producciones más ambiciosas del cantante. El espectáculo incorpora escenarios en distintos niveles, visuales inmersivos, pantallas de 360° y un diseño de iluminación completamente renovado. Por su parte, las fechas confirmadas para los conciertos en el Estadio GNP Seguros son las siguientes:



10 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025

12 de diciembre de 2025

15 de diciembre de 2025

16 de diciembre de 2025

19 de diciembre de 2025

20 de diciembre de 2025

21 de diciembre de 2025

¿Cómo comprar los boletos para ver a Bad Bunny?

El proceso de compra es rápido y sin pasos adicionales. Para obtener tus boletos lo antes posible, basta con ingresar al sitio oficial de Ticketmaster y seguir las instrucciones que aparecen en la página. Una vez dentro de la plataforma, deberás seleccionar la fecha del concierto, elegir la zona que esté disponible, revisar el precio final con cargos incluidos y completar el pago con el método permitido.

Después, solo necesitas verificar en tu correo que la confirmación haya sido enviada correctamente. Además, ten en cuenta un consejo adicional: si la página presenta fallas, intenta cambiar de navegador o actualizar el mapa manualmente. Muchos usuarios han reportado que los boletos suelen aparecer primero al acceder desde una computadora.