El inesperado reclamo de Marco Antonio Solis a Bad Bunny en los Latin Grammy 2025: VIDEO

Lo que prometía ser una noche de celebraciones y homenajes en los Latin Grammy 2025 tomó un giro inesperado cuando Marco Antonio Solis protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala. Frente a varios espectadores, el reconocido cantautor lanzó un sorpresivo reclamo dirigido a Bad Bunny, generando desconcierto entre los asistentes y encendiendo de inmediato las redes sociales.

La propia cuenta oficial de Instagram de la Academia Latina de la Grabación compartió un video en el que muestran el momento en que el cantante puertorriqueño y el mexicano coincidieron detrás del escenario. Allí, los artistas se dieron un abrazo, pero Solís no dejó pasar una observación: "Oye, nunca me invitaste allá", haciendo alusión a su casa, donde asistieron decenas de intérpretes.

Sin embargo, de inmediato Bad Bunny entendió su comentario y le respondió bromeando: "Allá tenemos un sofá y todo pa’ ti".

Los invitados de Bad Bunny en "la casita" de Puerto Rico

Durante todos los shows que hizo el cantante puertorriqueño en la residencia ‘No me quiero ir de aquí‘, en su país, invitó a varios artistas para que fueran parte de “la casita”, una réplica de una vivienda típica de la isla que estaba dentro del Choli.

De acuerdo a las publicaciones que fue compartieron con sus seguidores, todos los invitados eran parte de una fiesta en cada show que Bad Bunny animaba con muchas de sus canciones. Mientras algunos solo bailaban, otros cantaban junto a la estrella latina e incluso, en varias oportunidades, hubo deportistas invitados, como LeBron James y Kylian Mbappé.

Entre la lista de los intérpretes más conocidos, estuvieron: Jhay Cortez, Wisin, Jowell y Randy, Farruko, Tito El Bambino, Gilberto Santa Rosa, Chuwi, RaiNao, Los Pleneros de la Cresta, Residente, Kany García, Ricky Martin, Penélope Cruz, Javier Bardem, entre otros.

Los premios que ganó Bad Bunny en los Latin Grammy 2025