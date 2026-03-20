Los 2 beneficios de que riegues tu lengua de suegra con cerveza

Entre las plantas de interior más comunes está la lengua de suegra, una especie que muchos aman por lo fácil que es cuidarlas y lo lindas que se ven en cualquier habitación. Y aunque su mantenimiento es relativamente sencillo, existen ciertos trucos para mejorar su apariencia sin esfuerzo, incluyendo el uso de cerveza como sustituto del agua.

No obstante, esta práctica no es literal ni debe hacerse frecuentemente, pues esto podría generar efectos adversos. Lo mejor es solo tomar los consejos de expertos en jardinería, como Gardenia Organic, que explica que si bien esta bebida tiene una gran cantidad de agua, también contiene otros ingredientes que podrían resultar perjudiciales para las hojas y raíces de la sansevieria.

¿Es bueno regar la lengua de suegra con cerveza? Estos podrían ser sus beneficios

En términos generales, las plantas de sansevieria no deben regarse frecuentemente con cerveza ni debe echarse este líquido directamente en la maceta. La manera correcta de hacerlo es mojando un pañito con un poco de esta bebida a temperatura ambiente y luego pasándolo suavemente por las hojas.

Limpiar las hojas de la lengua de suegra con cerveza ayuda a devolverles el brillo|Canva, Freepik

Esta práctica está pensada para su limpieza, ya que según información de El Mundo España, ayuda a las rutinas de limpieza, sobre todo después de días en los que se llenó de polvo. De esta manera, se estará eliminando cualquier suciedad y es una forma de devolverle el brillo tan característico que hace que la lengua de suegra luzca hermosa como planta de interior.

¿Cada cuánto se debe regar la sansevieria?

Uno de los principales atractivos de esta especie, es que es bastante autosuficiente y es capaz de gestionar sus procesos biológicos para mantenerse en buen estado. Para que todo esté en orden, un artículo de Greenery Unlimited explica que la lengua de suegra necesita regarse al menos cada 10 días cuando está creciendo y luego pueden pasar hasta tres semanas, ya que aprovechan la hidratación al máximo hasta que la tierra se seca.

Para que tu lengua de suegra se mantenga hermosa, no hay que usar ni cerveza ni agua en exceso|Canva

Es muy importante no excederse en los riegos de la sansevieria, ya que esto podría provocar daños severos en los tallos. Una señal de esto es cuando empiezan a adquirir una apariencia blanda y marrón.