Si tu planta lengua de suegra tiene las hojas torcidas, esto es lo que realmente significa (y pocos lo saben)

Si notas que las hojas de tu lengua de suegra (Sansevieria) se doblan o crecen torcidas, no lo ignores: estos signos revelan problemas de luz, riego o nutrientes. Sin embargo, con algunos cuidados simples puedes devolverle la firmeza y belleza a tu planta. A continuación te contamos todos los detalles que debes tener en cuenta al mantener este elemento importante de tu jardín casero.

¿Por qué las hojas de la lengua de suegra se doblan o tuercen?

Que las hojas de la Sansevieria crezcan torcidas no siempre es culpa del azar. La planta tiene formas de avisarnos que algo no está bien. Estos podrían ser los motivos:



Falta de luz : Si tu planta está en un rincón oscuro o lejos de la ventana, sus hojas buscarán cualquier rayo de sol, inclinándose y creciendo de manera desigual. La Royal Horticultural Society explica que la orientación hacia la luz es un comportamiento natural de las suculentas.

: Si tu planta está en un rincón oscuro o lejos de la ventana, sus hojas buscarán cualquier rayo de sol, inclinándose y creciendo de manera desigual. La Royal Horticultural Society explica que la orientación hacia la luz es un comportamiento natural de las suculentas. Riego incorrecto : Tanto el exceso como la falta de agua afectan la firmeza de las hojas. Regar demasiado puede pudrir las raíces, mientras que no hacerlo lo suficiente las debilita, haciendo que se doblen y pierdan rigidez. Expertos en jardinería de Gardening Know How señalan que mantener la tierra ligeramente seca es lo ideal para esta especie.

: Tanto el exceso como la falta de agua afectan la firmeza de las hojas. Regar demasiado puede pudrir las raíces, mientras que no hacerlo lo suficiente las debilita, haciendo que se doblen y pierdan rigidez. Expertos en jardinería de Gardening Know How señalan que mantener la tierra ligeramente seca es lo ideal para esta especie. Sustrato pobre o sin nutrientes: Un suelo compacto o carente de minerales impide que las raíces se desarrollen correctamente. El resultado: hojas débiles y caídas. La Thespruce.com recomienda usar sustratos aireados y bien drenados para que las raíces respiren y la planta crezca firme.

Canva Aprende a cuidar tu lengua de suegra para que sus hojas no crezcan torcidas

¿Cómo recuperar la postura de tu lengua de suegra?

No todo está perdido. Con algunos ajustes, tu planta lengua de suegra puede volver a lucir erguida y saludable. Busca la manera de hacer estar soluciones:



Mejora la iluminación : Colócala cerca de una ventana donde reciba luz brillante e indirecta. Rotar la planta de vez en cuando ayuda a que todas las hojas crezcan parejas.

: Colócala cerca de una ventana donde reciba luz brillante e indirecta. Rotar la planta de vez en cuando ayuda a que todas las hojas crezcan parejas. Ajusta el riego : Riega solo cuando la tierra esté completamente seca. Evita los charcos y asegúrate de que la maceta tenga buen drenaje para prevenir raíces dañadas.

: Riega solo cuando la tierra esté completamente seca. Evita los charcos y asegúrate de que la maceta tenga buen drenaje para prevenir raíces dañadas. Cambia el sustrato y fertiliza : Un sustrato ligero y suelto es perfecto para suculentas. Aplica fertilizante equilibrado de manera moderada en primavera y verano para darle un impulso de nutrientes.

: Un sustrato ligero y suelto es perfecto para suculentas. Aplica fertilizante equilibrado de manera moderada en primavera y verano para darle un impulso de nutrientes. Protege de golpes y manipula con cuidado : Mantén la planta en un lugar seguro y al moverla, hazlo con suavidad.

: Mantén la planta en un lugar seguro y al moverla, hazlo con suavidad. Guía las hojas si es necesario: Si alguna hoja se ha doblado, puedes atarla suavemente a un tutor o caña con una cinta blanda hasta que recupere firmeza.

Canva Descubre qué revelan las hojas torcidas de tu lengua de suegra y cómo devolverle la salud que parece perdida.

¿Las hojas torcidas de la Lengua de Suegra pueden volver a su forma original?

Según expertos en jardinería, como el portal Fronda, las hojas recién dobladas o torcidas pueden enderezarse con luz, riego correcto y sustrato adecuado. Sin embargo, hojas muy secas o dañadas no siempre se recuperan y conviene podarlas para dar espacio a nuevas hojas saludables.