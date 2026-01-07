Estos son los lugares en México donde vas a poder ver el eclipse solar anillo de fuego del 2026

En el 2024 ciertas zonas de México fue sorprendidas con un eclipse de Sol, un evento astronómico que algunos mexicanos y turistas pudieron ver en su mayor esplendor. Para el 2026, ya se tiene fecha para el eclipse solar anillo de fuego , un espectáculo natural que muchos esperan poder presenciar con sus propios ojos.

Ante el anuncio, son muchos los usuarios que desean saber en qué lugares del país va a ser posible verlo. A continuación te traemos todos los detalles que se conocen al respecto para que no te pierdas de la información.

¿Dónde se puede ver el eclipse solar?

El eclipse solar anillo de fuego es muy distinto al eclipse solar total. Por un lado, la luna cubre parte del sol, generando un halo de luz, por esa razón su nombre, mientras que el otro es completamente cubierto por la luna, generando una total oscuridad en las ciudades.

El Instituto Geográfico Nacional de España detalla que el evento astronómico del 2026 será visible principalmente en la Antártida, mientras que en ciertas costas de África podrá verse parcialmente.

En sencillas palabras, no habrá lugares en México donde pueda ser visible, algo triste para quienes deseen presenciarlo. Pero no te desilusiones, puesto que el 3 de marzo será posible observar en gran parte del país un eclipse lunar, una gran oportunidad para desempolvar el telescopio o los binoculares.

¿Cuándo es el eclipse solar anillo de fuego en el 2026?

Se menciona que el importante eclipse solar anillo de fuego será visible el 17 de febrero del 2026; en un par de semanas, algunos lugares del mundo podrán ser sorprendidos por su presencia.

Pero no te preocupes, aunque no lo podrás ver en México , portales de la NASA y especializados en la astronomía se encargarán de subir todo el evento, permitiendo que personas de todos lados puedan observar desde la comodidad de sus casas. Así que aparta la fecha para que lo veas desde tu celular o computadora.