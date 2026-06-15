Ixdit toma una decisión definitiva y manda a Julio al último reto de eliminación de MasterChef 24/7

La gala de eliminación de este domingo 14 de junio comenzó con la presencia de tres Chefs invitados y cuatro comensales especiales que engalanaron la cocina más poderosa de México; sin embargo, el drama y la tensión se hicieron presentes desde temprana hora, pues Ixdit, como portadora del Pin del Chef, tomó una decisión que podría alterar el curso de la competencia.

Ixdit le impide cocinar a Julio desde el inicio

Luego de presentar a Diego Fernández, Honorina y Mónica Dionne como los Chefs que lideraron los equipos azul, amarillo y rojo, y a Emir Pabón, Ferka, Luz Elena González y Rey Grupero como los comensales invitados, Claudia Lizaldi le pidió a Ixdit que tomara una importante decisión.

La conductora le dijo a la todavía portadora del Pin del Chef que nombrara al cocinero con mandil negro al que le impediría cocinar desde el inicio de la gala y que tendría que hacerlo hasta el último reto de esta noche, por lo que Ixdit eligió a Julio.

Cabe apuntar que durante la gala se mostraron imágenes en las que Ixdit se vio confabulando con sus aliados en torno al cocinero que tendría que elegir para mandar directamente al último reto de la gala y es que esa fue la decisión que consiguió el mayor número de votos por parte del público.

Aunque consideró nombrar a Carmen, la portadora del Pin del Chef decidió irse por la propuesta de Antrax y es que el cocinero afirmó que no era necesario molestar a las "Divas" porque las "matemáticas indican que van a caer" y que, como era posible que no se repitiera un grupo de participantes con mandiles negros como el de esta semana, "había que terminar de apretar" y aprovechar que es la primera vez que Julio se encontraba en esta precaria posición.

MasterChef 24/7 | Ixdit recibe una emotiva sorpresa de su hijo Santi

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.