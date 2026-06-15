5 ideas de etiquetas para cuadernos de BTS, perfectas para llevar a tus idols favoritos al salón

Estamos a punto de terminar el ciclo escolar, y aunque aún falta tiempo para de nuevo regresar a las aulas, puedes ir viendo opciones de ideas para personalizar tus libretas con unas increíbles etiquetas escolares, las cuales son perfectas si eres parte del ARMY, por lo que seguramente te encantarán estas ideas de llevar a BTS contigo durante el próximo ciclo escolar.

Desde diseños elegantes hasta opciones llenas de color y ternura, existen muchas formas de crear etiquetas únicas que reflejen tu pasión por el famoso grupo surcoreano.

5 ideas de etiquetas de BTS escolares para el cuaderno, combinan estilo, creatividad y el amor por el K-pop

1.- Etiquetas del grupo completo

Una de las opciones más populares es utilizar las fotografías o imágenes de los siete integrantes juntos, ya que, hay que recordar que BTS es un grupo y cada uno aporta una personalidad única. Puedes elegir una imagen de una sesión de fotos, portadas, etc.

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2.- Diseños con cada integrante

Si eres de las que a parte de querer a todo el grupo tiene a un integrante favorito, una de las opciones es utilizar una fotografía individual ya sea de: RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V o Jungkook. Puedes incluir fotografías, frases representativas o elementos que reflejen la personalidad de cada miembro para darle un toque más especial.

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3.- Etiquetas de BTS animado

Otra de las opciones más populares entre el fandom son los personajes animados, por lo que estas opciones no pueden faltar en tu cuaderno ára demostrar ternura y diversión.

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4.- Personajes animados de BTS

Una de las imágenes más famosas de BTS son la de sus personajes de BT21, hya que se han convertido en uno de los símbolos más queridos del ARMY. Tata, Cooky, Chimmy, Koya, Mang, RJ, Shooky y Van pueden protagonizar tus cuadernos con diseños coloridos y divertidos.

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5.- Etiquetas lilas inspiradas en el ARMY

El color morado es uno de los más representativos de BTS gracias al famoso mensaje “I Purple You”. Diseña etiquetas con diferentes tonalidades lilas, estrellas, corazones y detalles brillantes para lograr una apariencia elegante y sofisticada que represente el vínculo especial entre el grupo y fans.