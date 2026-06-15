Flor rompe en llanto en pleno reto de eliminación al hablar de su mamá: “Muchas veces le he fallado como hija”

Las emociones fuertes se viven en MasterChef 24/7 hasta el último momento y no solamente por el drama que conlleva la gala de eliminación de este domingo, sino también por las historias de los cocineros y para muestra está la preparación del platillo de Flor en la ronda final de esta noche.

"Nunca le hago caso": Flor busca reconciliarse con su mamá

Aunque el equipo azul se llevó la victoria en la primera ronda de esta noche, Luis fue el participante elegido por los Chefs para subir al balcón, por lo que Flor tuvo que seguir cocinando y se mantuvo de esta manera hasta la ronda final.

MasterChef 24/7 | Los comensales y Chefs eligen al mejor equipo del primer reto

Los paladares más exigentes de México les pidieron a los concursantes restantes que cocinaran un platillo con temática de "reconciliación" y que tenían 30 minutos para preparar sus propuestas.

Durante una visita del Chef Adrián Herrera a la estación de Flor para preguntarle el motivo de su plato, la cocinera le compartió que buscaba reconciliarse con su mamá, pero se puso sentimental inmediatamente.

Cuando el Chef buscó profundizar en la razón, Flor le compartió que sentía que "muchas veces le ha fallado como hija" y que "nunca le hace caso".

Cabe apuntar que más allá de que la cocinera recibió buenos comentarios en la degustación, Flor fue la elegida por el público para subir al balcón. En palabras de Claudia Lizaldi, los 2 millones 400 mil votos conformaron la votación masiva más grande hasta el momento.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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