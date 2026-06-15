Conoce a los comensales especiales que visitaron la gala de eliminación de MasterChef 24/7

La gala de eliminación de este domingo 14 de junio no solamente recibió a tres Chefs que lideraron a los equipos conformados por los cocineros con delantales negros, sino también a cuatro comensales que degustaron las propuestas culinarias de los participantes en riesgo de salir del reality show y te invitamos a conocerlos a continuación.

Emir Pabón, Ferka, Luz Elena González y Rey Grupero engalanan MasterChef 24/7

Luego de que Claudia Lizaldi presentara a Diego Fernández, Honorina y Mónica Dionne, la conductora procedió a anunciar a Emir Pabón, Ferka, Luz Elena González y Rey Grupero como los comensales invitados de este domingo.

Emir Pabón fue el primer comensal en ser presentado y cabe apuntar que el reconocido cantante, al igual que la Chef invitada Mónica Dionne, formó parte de MasterChef Celebrity del año 2023 y ocupó el decimocuarto lugar.

Mientras que Luz Elena González es una de las conductoras de "Venga la Alegría", Ferka y Rey Grupero forman parte del equipo de la edición del fin de semana, los cuales también formaron parte de MasterChef Celebrity 2024 y ocuparon el segundo y quinto lugar, respectivamente.

MasterChef 24/7 | Cuatro comensales pondrán a prueba a los equipos

Cabe señalar que Ixdit, como actual portadora del Pin del Chef mandó a Julio directamente al último reto de la gala de eliminación de esta noche.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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