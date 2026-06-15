Conoce a los comensales especiales que visitaron la gala de eliminación de MasterChef 24/7
La cocina más poderosa de México recibió la visita de cuatro comensales especiales que degustaron los platillos de los participantes
La gala de eliminación de este domingo 14 de junio no solamente recibió a tres Chefs que lideraron a los equipos conformados por los cocineros con delantales negros, sino también a cuatro comensales que degustaron las propuestas culinarias de los participantes en riesgo de salir del reality show y te invitamos a conocerlos a continuación.
Emir Pabón, Ferka, Luz Elena González y Rey Grupero engalanan MasterChef 24/7
Luego de que Claudia Lizaldi presentara a Diego Fernández, Honorina y Mónica Dionne, la conductora procedió a anunciar a Emir Pabón, Ferka, Luz Elena González y Rey Grupero como los comensales invitados de este domingo.
Emir Pabón fue el primer comensal en ser presentado y cabe apuntar que el reconocido cantante, al igual que la Chef invitada Mónica Dionne, formó parte de MasterChef Celebrity del año 2023 y ocupó el decimocuarto lugar.
Mientras que Luz Elena González es una de las conductoras de "Venga la Alegría", Ferka y Rey Grupero forman parte del equipo de la edición del fin de semana, los cuales también formaron parte de MasterChef Celebrity 2024 y ocuparon el segundo y quinto lugar, respectivamente.
MasterChef 24/7 | Cuatro comensales pondrán a prueba a los equipos
Cabe señalar que Ixdit, como actual portadora del Pin del Chef mandó a Julio directamente al último reto de la gala de eliminación de esta noche.
¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?
Mañana conoceremos al nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.
Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en MasterChef 24/7, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.