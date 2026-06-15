Flor conquista el corazón del público y se salva de la eliminación en MasterChef 24/7 este domingo 14 de junio

Las sorpresas se mantuvieron hasta el último instante en la gala de eliminación de este domingo 14 de junio, pues faltaba por conocer al cocinero que sería salvado por el público y al final se trató de alguien que ya se ha ganado previamente el corazón de la audiencia.

MasterChef 24/7 | Comienza el último y más intenso duelo de eliminación

Se registró "la votación masiva más grande hasta el momento"

Luego de que Flor rompiera en llanto en la última parte del reto al hablar del motivo de su platillo de reconciliación, recibió muy buenos comentarios por parte de los paladares más exigentes de México en la degustación final, por lo que todo parecía indicar que su lugar en el balcón estaba garantizado.

No obstante, antes de nombrar al quinto cocinero eliminado de MasterChef 24/7, Claudia Lizaldi reveló al participante que fue elegido por el público para subir directamente al balcón y se trató nada más y nada menos que Flor.

Cabe apuntar que, en palabras de la conductora del reality show, la cocinera recibió más de 2 millones 400 mil votos y se trató de "la votación masiva más grande hasta el momento" de MasterChef 24/7.

Posteriormente, los tres Chefs eligieron a Ricardo como el más reciente eliminado de MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos al nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de toda esta semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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