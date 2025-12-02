Este día será la última superluna del año en México

Todo está listo para disfrutar de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del mes. La Luna de Frío, también conocida como superluna, finalmente está aquí, motivo por el cual conocerás la fecha exacta en la que se espera la última superluna del año, un evento que no te puedes perder por ningún motivo.

La Luna Fría, o Luna de Frío, tiene un nombre así debido a la estación del año en el que estamos, lo cual hace que las bajas temperaturas invadan gran parte del país. Ante este hecho, aquí conocerás cuándo se llevará a cabo esta superluna de acuerdo con el Calendario Lunar de diciembre.

¿Cuándo será la Luna de Frío, o superluna, de diciembre?

Se trata de uno de los eventos astronómicos que más se esperan en este cierre del año, y de acuerdo con el Calendario Lunar, La Luna de Frío coincide con la temporada previa al solsticio de invierno al menor en el hemisferio norte, lo cual hace que las noches se vuelvan un poco más largas.

Calendario Lunar de diciembre:

🌕 Luna llena: 4 de diciembre 20:14 h

🌓 Cuarto menguante: 11 de diciembre 17:52 h

🌑 Luna nueva: 19 de diciembre 22:44 h

🌗 Cuarto creciente: 27 de diciembre 16:10 h pic.twitter.com/92V7vSIihv — Planetario Galileo Galilei (@planetarioBA) December 1, 2025

Es así como, de acuerdo con este calendario, la última Luna Llena del año llegará este jueves 4 de diciembre cerca de las 23:14 GMT, aunque vale decir que, gracias a su luminosidad, esta tendrá un aspecto brillante no solo en este horario, sino desde un día antes y hasta un día después según indica el portal Star Walk,

Cabe recordar que este fenómeno ocurre cuando la fase llena coincide con la proximidad que tiene la Luna con el punto más cercano de la Tierra, por lo que, en esta ocasión, se prevé que el satélite natural de nuestro planeta se vislumbre alrededor de un 7.9 por ciento más grande de lo habitual.

¿Cuándo se dará la Luna Nueva de diciembre?

El Calendario Lunar también establece que la Luna Nueva llegará el próximo 20 de diciembre, lo cual hará que sea uno de los últimos fenómenos naturales del año. De igual modo, el 22 se espera el pico de las Úrsidas, nombre al cual se hace referencia a la última lluvia de meteoros del año.