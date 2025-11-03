Calendario Lunar: ¿Cuándo habrá Luna Llena en noviembre 2025?

Noviembre, el penúltimo mes del año, finalmente ha llegado. Ha comenzado la cuenta regresiva para despedir a un año más y, en medio de esta situación, los eventos astronómicos siguen su rumbo, por lo que no está de más conocer el día en que habrá luna llena, esto de acuerdo con el calendario lunar.

El calendario lunar establece que noviembre del 2025 traerá consigo muchas noches impactantes, pues generará mucha energía para distintas personas que son amantes de estos fenómenos. En este sentido, cabe decir que el undécimo mes del año ofrecerá un ciclo completo que comenzará con la Luna Menguante y generará un episodio de luna llena.

¿Cuándo será la luna llena de noviembre, según el calendario lunar?

Según lo establecido por el calendario lunar, noviembre del 2025 contará con una luna llena, misma que se presentará el próximo domingo 23 del mes en turno en punto de las 11:45 horas. Dicho evento se podrá reflejar con claridad en México, aunque su visibilidad máxima se dará una noche antes.

Te puede interesar: Estas fueron las mejores lunas de noviembre; ¿cuál es tu favorita?

Se tratará de una luna llena por demás potente en relación a sus antecesoras, pues esta destacará del resto dado que marcará el periodo de culminación, así como de esfuerzos que se iniciaron durante el mes anterior. Por ende, resulta un día perfecto para analizar cada uno de tus proyectos en el ámbito laboral.

El 23 de noviembre, señala el calendario lunar, luce como el día perfecto para que celebres cada uno de los logros que has tenido hasta ahora, pues durante este periodo de tiempo las emociones estarán a flor de piel. Por ende, es preciso que demuestres tus sentimientos en tu entorno más cercano.

¿Cuáles serán las fases lunares de noviembre 2025?

Se espera que la luna nueva aparezca el viernes 7 de noviembre, la cual es ideal para nuevos comienzos y analizar objetivos a corto y mediano plazo. El 15 de noviembre se hará presente el cuarto creciente, mientras que ocho días después aparecerá la luna llena. Finalmente, el cuarto menguante hará acto de presencia el 30 de noviembre.